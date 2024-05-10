Вже 11 травня у шведському місті Мальме пройде гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024. Представники України змагатимуться за перемогу, але чи зможуть alyona alyona і jerry heil врешті перемогти?

Виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні: як це було?

За результатами голосування у першому півфіналі представниці України alyona alyona та Jerry Heil вибороли собі місце у фіналі Євробачення 2024. Їх чуттєва потужна пісня Maria & Teresa вразила слухачів, а видовищна постановка виступу сприяла збільшенню підтримки фанів з різних країн. Відео їхнього виступу на офіційному YouTube-каналі Євробачення за добу набрало понад 2,3 млн переглядів. Тож виступ українок потрапив до трійки лідерів за кількістю переглядів виступів першого півфіналу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 режисувала відома українська кліпмейкерка Таню Муіньо. Вона є дворазовою номінанткою на Греммі в номінації Найкращий режисер та співпрацює з такими метрами музичної індустрії, як Гаррі Стайлс, Ленні Кравіц, Кеті Перрі та Дженніфер Лопес.

Україну представляє співачка Яна Олександрівна Шемаєва, професійно відома як Jerry Heil з дуету Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото Jessica Gow / TT / TT News Agency / AFP

Advertisement

Євробачення-2024 перший півфінал: результати голосування

7 травня відбувся перший півфінал Євробачення 2024, на якому виступили представники 15 країн-учасниць. Представники Великої Британії, Німеччини та Швеції автоматично потрапляють до фіналу. Інші країни повинні були поборотися за місце в десятці переможців.

За результатами глядацького голосування до гранд-фіналу пройшли Сербія, Словенія, Португалія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Цьогорічний фаворит всіх чартів Baby Lasagna зірвав шквал оплесків після свого грандіозного виступу у першому півфіналі Євробачення-2024. Його пісня Rim Tim Tagi Dim розповідає історію хлопця з села, який вирушає в далеку подорож. Юнак має багато надій на нове життя, але дуже хвилюється, не знаючи, що чекає його в майбутньому. Назва пісні "Rim Tim Tagi Dim" означає вигаданий народний танець родом з хорватського села. Під час виступу артист був одягнений у розкішний костюм з мереживною сорочкою, а танцівники навколо нього створювали шалену атмосферу, досконало передавши сенс композиції.

Advertisement

Хорватський співак Марко Пурішич, він же Baby Lasagna, представляє Хорватію зі своєю піснею «Rim Tim Tagi Dim» (фото Джесіки ГОУ / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT

Advertisement

Євробачення-2024 другий півфінал: результати голосування

9 травня відбувся другий півфінал "Євробачення-2024" у Мальме, під час якого ще 16 країн боролися за право потрапити до гранд-фіналу, який відбудеться вже у суботу, 11 травня. Цього разу конкурс був ще більш запеклим, адже багато сильних претендентів змагалися цього дня за шанс потрапити до фіналу.

Але якими б видовищними не були виступи країн-учасниць, лише 10 з них потрапили до гранд-фіналу, а саме: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

Особливо варто виділити учасника від Швейцарії, який за прогнозами букмекерів займає друге місце в рейтингу потенційних переможців. Дещо дивакуватий небінарний представник своєї країни з псевдонімом Nemo виступав з чуттєвою, яскравою піснею The Code. Його костюм, сценічна постановка, голос та навіть рухи утворювали ідеальну картинку, від якої просто неможливо було відвести погляд. Швейцарці обрали для виступу шубу яскравого кольору та спідницю, що виглядало особливо яскраво на тлі монотонно білих та сріблястих костюмів багатьох учасників. Вокал Nemo - це мікс оперного співу та репу, а інші учасники виступу грали на скрипці, піаніно та барабанах.

Advertisement

Nemo представляє Швейцарію з піснею The Code в другому півфіналі Євробачення-2024. Фото Jessica GOW / TT NEWS AGENCY / AFP

Виступи фіналістів у гранд-фіналі Євробачення 11 травня

Цьогоріч, як й завжди, у фіналі виступатимуть представники "великої п'ятірки", чиї виступи ми вже змогли побачити в першому й другому півфіналі. Це Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія та Німеччина, окрім того, у фінал Євробачення 2024 автоматично проходить Швеція, як минулорічний переможець. Всього участь у гранд-фіналі візьмуть 26 країн: це всі учасники, згадані раніше, та по 10 країн з кожного півфіналу.

Advertisement

У першій половині фіналу (перші 13 виступів) єврофани побачать виступи Литви, Ірландії та Люксембургу.

У другій половині (з 13 по 26 виступ) – Кіпру, Словенії та Фінляндії.

Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть виступити як у першій, так і у другій частині шоу, адже витягнули "вибір продюсера".

Цьогорічне нововведення -"вибір продюсера" - дає продюсерам шоу право обрати, коли той чи інший конкурсант вийде на сцену. Організатори вважають, що це допоможе збалансувати шоу та зробити його динамічним та яскравим, адже міксувати учасників будуть не тільки рандомним вибором місця. В минулому були ситуації, коли кілька разів поспіль звучали динамічні треки чи, навпаки, надто ліричні, й це втомлювало слухачів. Тому цього року серед тих, хто переміг і вийшов у фінал, проводити жеребкування з новим варіантом слотів. У такий спосіб продюсери хочуть зробити показ конкурсу більш динамічним.

Фінал Євробачення-2024: нові прогнози букмекерів

Після другого півфіналу Євробачення 2024 букмекери оновили свої прогнози щодо цьогорічного переможця. Кардинальних змін не сталося, адже фіналіст і улюбленець публіки Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim тепер має аж 43 % вірогідності посісти перші місце у гранд-фіналі. Другий фаворит цього року Nemo зі Швейцарії з піснею The Code значно відстає від свого конкурента. Його шанси на перемогу оцінюють всього у 20 %.

Хорватський співак Марко Пурішич, він же Baby Lasagna, після першого півфіналу 68-го пісенного конкурсу Євробачення (ESC) на Malmo Arena, Мальме, Швеція, 7 травня 2024 року. Фото: Джессіка ГОУ / TT News Агентство / AFP

Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona змогли покращити свої позиції в рейтингу й тепер претендують на третє місце за всіма прогнозами. Несподівано для всіх на четверту сходинку застрибнули Bambie Thug з Ірландії, тепер їхні шанси виграти оцінюють у 6 %.

У представниць "великої п'ятірки" шанси на успіх доволі невисокі, можливо цьогоріч в конкурсі Євробачення 2024 лише італійка Angelina Mango увійде в п'ятірку фіналістів. Наразі її шанси на перемогу оцінюють всього у 4 %.