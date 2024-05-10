Про це у Telegram повідомив губернатор області Владислав Шапша.

У Калузькій області Росії безпілотники атакували "Первый завод", який займається переробкою нафти, внаслідок чого виникла пожежа.

Спочатку російські Телеграм-канали https://t.me/shot_shot/66020 вказували, що у Дзержинському районі області неподалік станції "Полотняний завод" близько першої години ночі пролунали кілька потужних вибухів. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

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Очевидці повідомляли, що перед цим було чути характерні звуки прольоту кількох дронів. Згодом у районі місцевої нафтобази "Первый завод" стало видно пожежу і дим.

Шапша підтвердив, що внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося займання. А на місце події направили оперативні підрозділи для ліквідації займання.

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"Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства", - написав губернатор.

ТОВ "Перший завод" - найбільший нафтопереробний завод у Калузькій області РФ, розташований за 300 кілометрів від найближчого кордону з Україною та за 140 кілометрів від Москви.

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Це основний комплекс із переробки товарної нафти і газоконденсату, номінальна потужність з переробки нафти якого становить 1,2 мільйона тонн на рік.

Міністерство оборони Росії вже відзвітувало про нібито відбиття атаки дронів у трьох областях: засоби протиповітряної оборони "знищили п'ять українських БПЛА" літакового типу. А саме три дрони - у Брянській області та по одному в Московській та Бєлгородській областях.

Однак у звіті немає згадки про Калузьку область, де через удар безпілотника був уражений нафтопереробний завод.

Варто зауважити, що безпілотники Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) у ніч проти 15 березня вже атакували "Первый завод" у Калузькій області РФ, про що Kyiv Post повідомило джерело у розвідці.

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Шапша тоді повідомляв, що вночі в Дзержинському районі було збито чотири безпілотники, постраждалих і руйнувань інфраструктури не було.