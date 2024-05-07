Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" цього разу проходить у Швеції, а перший півфінал відбудеться вже ввечері 7 травня. Україну представлятиме дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil sз піснею "Teresa & Maria". То хто цього року змагатиметься за перемогу?

Що таке пісенний конкурс "Євробачення"?

Щорічний пісенний конкурс "Євробачення" між країнами — членами Європейської мовної спілки (ЄМС) проводять від 1956 року. Вперше його приняло швейцарське місто Лугано, а учасниками були сім країн, кожна з яких представила по дві пісні.

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Цілих 48 років конкурс складався лише з фіналу, і лише в 2004 році створили додатковий раунд кваліфікації — півфінал у четвер, через збільшення кількості охочих позмагатися за титул чемпіона. Вже у 2008 році додали ще один півфінал, і тепер конкурс відбувається в три етапи: у вівторок, четвер і суботу. На 60-му ювілейному конкурсі в 2015 році до участі була запрошена Австралія, яка кілька років перед тим транслювала в себе "Євробачення".

Минулого року також вступили в дію зміни у механізмі вибору фіналістів конкурсу. Згідно з новими правилами, всі країни тепер мають пройти відбір у півфіналах, після чого лише по 10 найкращих мають змогу виступити в суботньому гранд-фіналі. Це, звісно, не стосується "великої п'ятірки" (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та Велика Британія), а також країни-господарки конкурсу. Окрім цього, з 2023 року визначати переможців можуть лише телеглядачі. 

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Цьогоріч до правил також внесли ще декілька змін. Вперше країни "великої п’ятірки" та країна-переможниця минулого конкурсу будуть наживо виступати у півфіналах. Очікується, що в першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція (як переможниця конкурсу в 2023 році) та Велика Британія. А вже 9 травня, у другому півфіналі, глядачі побачать виступ Франції, Італії та Іспанії.

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Завершена сцена, яка буде використовуватися на пісенному конкурсі Євробачення (ESC), арені Мальме, показана ЗМІ на прес-конференції в Мальме, Швеція, 25 квітня 2024 року.

Учасники "Євробачення-2024": український дует Alyona Alyona та Jerry Heil

Цьогоріч на сцені "Євробачення-2024" виступатимуть представники аж 37 країн. Зокрема, очікується, що Люксембург повернеться до участі в конкурсі після 30-річної паузи, а от Румунія, навпаки, відмовилась від участі через фінансові проблеми. Також цього року країну-агресорку Росію знову не допустили до участі у Євробаченні. Вже раніше Європейська мовна спілка (EBU) заявляла, що скасує своє рішення лише після того, як у країні відбудуться суттєві політичні зміни й запанує демократія. Не виступить на конкурсі й Білорусь, яку ще 2021 року безстроково дискваліфікували за порушення прав людини, які регулярно відбуваються в цій країні.

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Цьогорічний представник від України — дует співачок Аlyona Аlyona та Jerry Heil. Вони набрали найбільшу кількість балів від глядачів та суддів у нацвідборі зі своєю піснею "Teresa & Maria". В минулому Jerry Heil уже двічі намагалася потрапити на "Євробачення", тож нарешті її дует із Аlyona Аlyona візьме участь у конкурсі та, можливо, здобуде для нас перемогу. 

Цьогоріч Україна виступить у першому півфіналі. Тож дует Аlyona Аlyona та Jerry Heil зі своєю двомовною піснею "Teresa & Maria" вперше вийде на сцену "Євробачення-2024" 7 травня. Вже відомо, що співачки виступатимуть на конкурсі під номером 5.

Порядок виступів у першому півфіналі:

  • Кіпр: Силія Капсіс - Liar
  • Сербія: Teya Dora – Ramonda
  • Литва: Silvester Belt - Luktelk
  • Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
  • Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • Польща:  LUNA - The Tower
  • Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
  • Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights
  • Словенія: Raiven - Veronika
  • Фінляндія: Windows95man - No Rules!
  • Молдова: Наталія Барбу - In the Middle
  • Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar
  • Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
  • Португалія: Іоланда - Grito
  • Люксембург: Талі - Fighter

Порядок виступів у другому півфіналі:

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  • Мальта: Сара Боннічі - Loop
  • Албанія: Беса - Titan
  • Греція:  Маріна Сатті - Zari
  • Швейцарія: Nemo - The Code
  • Чехія: Aiko - Pedestal
  • Австрія: Kaleen - We Will Rave
  • Данія: SABA - Sand
  • Вірменія: Ladaniva - Jako
  • Латвія: Dons - Hollow
  • Сан-Марино: Megara – "11:11"
  • Грузія: Нуца Бузаладзе - Firefighter
  • Бельгія: Mustii - Before the Party's Over
  • Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
  • Ізраїль: Еден Ґолан - Hurricane
  • Норвегія: Gåte - Ulveham
  • Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa

Де і коли дивитися "Євробачення", що пройде у Мальме

Пісенний конкурс "Євробачення" буде транслюватися на телеканалі Суспільне Культура, як і кожного року. Окрім того, подивитися перший півфінал можна буде також на диджитал-платформах Суспільного:

Офіційний YouTube-канал Євробачення Україна почне свою трансляцію о 21:30 з вступу та "Передшоу", а вже з 22:00 Тимур Мірошниченко наживо буде коментувати весь конкурс зі студії.

Окрім того, виступи учасників можна буде послухати на Радіо Промінь, якщо у вас погане інтернет-з'єднання або відсутне телебачення. Тут шоу коментуватимуть Дмитро Захарченко та Леся Антипенко, Анна Заклецька буде включатися зі стадіону Malmö Arena. Початок аудіотрансляції шоу о 22:00, а передшоу — 21:30.

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На знімку, зробленому 23 квітня 2024 року, зображений зовнішній вхід у будівлю Malmo Arena, де проходитиме пісенний конкурс Євробачення (ESC) у Мальме, Швеція. (Фото Йохана Нільссона/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT

Голосування на "Євробаченні" за півфінали 7 та 9 травня

Україні можна віддати свої голоси за учасників свого півфіналу, який відбудеться 7 травня, а от під час гранд-фіналу голосувати можуть усі країни, які беруть участь у цьогорічному "Євробаченні". 

Поточна система голосування діє з 2016 року:

  • У журі та телеглядачів є свій набір балів. Спочатку речники країн (у 2024 році оцінки від України оголошуватиме Джамала) називають 12 балів від журі, інші оцінки — від 1 до 8 та 10 — просто показуються на екрані.
  • Після цього оголошують бали телеголосування — від найменшої оцінки до найвищої. Так, на відміну від попередніх років, стає зрозуміло, хто переможе, лише на останніх хвилинах оголошення результатів.

Цього року впровадили зміни щодо часу глядацького голосування у гранд-фіналі. 11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Тож глядачам не треба буде чекати до завершення всіх виступів, щоб віддати свої голоси — як це було починаючи з 1997 року.

Проголосувати можна кількома способами:

  • через офіційний застосунок Eurovision Song Contest для Android або ІOS;
  • за допомогою SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

До того ж, цього року фанати з країн, які не беруть участі в "Євробаченні", матимуть 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні. Голосування для них буде починатися перед початком кожного з живих шоу, під час першого півфіналу, другого півфіналу, а також гранд-фіналу. Онлайн-голосування для решти світу стартуватиме одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора й триватиме до початку живих шоу.

То хто виграє "Євробачення-2024": ставки букмекерів

Як і кожного року, офіційний сайт "Євробачення" пропонує фанатам музичний букмекерський прогноз, але наразі імена в таблиці фіналістів постійно змінюються. Україна займала перше місце в рейтингу тривалий час, однак зараз Аlyona Аlyona та Jerry Heil значно опустилися в турнірній таблиці.

Наразі букмекери прогнозують, що голоси єврофанів отримає співак із Хорватії Baby Lasagna, який змагатиметься за перемогу з композицією Rim Tim Tagi Dim. На другому місці розташувалася Швейцарія, яку цьогоріч представлятиме виконавець Nemo з піснею The Code. А третю позицію серед лідерів займає Італія, яку представляє учасниця Angelina Mango з піснею La Noia.

Прогнози букмекерів щодо перемоги країн-учасниць Євробачення-2024

Тим часом Україна нині перебуває на четвертій сходинці. Тож із 9% ймовірністю Аlyona Аlyona та Jerry Heil посядуть на конкурсі саме таке місце.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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