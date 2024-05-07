Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" цього разу проходить у Швеції, а перший півфінал відбудеться вже ввечері 7 травня. Україну представлятиме дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil sз піснею "Teresa & Maria". То хто цього року змагатиметься за перемогу?

Що таке пісенний конкурс "Євробачення"?

Щорічний пісенний конкурс "Євробачення" між країнами — членами Європейської мовної спілки (ЄМС) проводять від 1956 року. Вперше його приняло швейцарське місто Лугано, а учасниками були сім країн, кожна з яких представила по дві пісні.

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Цілих 48 років конкурс складався лише з фіналу, і лише в 2004 році створили додатковий раунд кваліфікації — півфінал у четвер, через збільшення кількості охочих позмагатися за титул чемпіона. Вже у 2008 році додали ще один півфінал, і тепер конкурс відбувається в три етапи: у вівторок, четвер і суботу. На 60-му ювілейному конкурсі в 2015 році до участі була запрошена Австралія, яка кілька років перед тим транслювала в себе "Євробачення".

Минулого року також вступили в дію зміни у механізмі вибору фіналістів конкурсу. Згідно з новими правилами, всі країни тепер мають пройти відбір у півфіналах, після чого лише по 10 найкращих мають змогу виступити в суботньому гранд-фіналі. Це, звісно, не стосується "великої п'ятірки" (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та Велика Британія), а також країни-господарки конкурсу. Окрім цього, з 2023 року визначати переможців можуть лише телеглядачі.

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Цьогоріч до правил також внесли ще декілька змін. Вперше країни "великої п’ятірки" та країна-переможниця минулого конкурсу будуть наживо виступати у півфіналах. Очікується, що в першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція (як переможниця конкурсу в 2023 році) та Велика Британія. А вже 9 травня, у другому півфіналі, глядачі побачать виступ Франції, Італії та Іспанії.

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Завершена сцена, яка буде використовуватися на пісенному конкурсі Євробачення (ESC), арені Мальме, показана ЗМІ на прес-конференції в Мальме, Швеція, 25 квітня 2024 року.

Учасники "Євробачення-2024": український дует Alyona Alyona та Jerry Heil

Цьогоріч на сцені "Євробачення-2024" виступатимуть представники аж 37 країн. Зокрема, очікується, що Люксембург повернеться до участі в конкурсі після 30-річної паузи, а от Румунія, навпаки, відмовилась від участі через фінансові проблеми. Також цього року країну-агресорку Росію знову не допустили до участі у Євробаченні. Вже раніше Європейська мовна спілка (EBU) заявляла, що скасує своє рішення лише після того, як у країні відбудуться суттєві політичні зміни й запанує демократія. Не виступить на конкурсі й Білорусь, яку ще 2021 року безстроково дискваліфікували за порушення прав людини, які регулярно відбуваються в цій країні.

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Цьогорічний представник від України — дует співачок Аlyona Аlyona та Jerry Heil. Вони набрали найбільшу кількість балів від глядачів та суддів у нацвідборі зі своєю піснею "Teresa & Maria". В минулому Jerry Heil уже двічі намагалася потрапити на "Євробачення", тож нарешті її дует із Аlyona Аlyona візьме участь у конкурсі та, можливо, здобуде для нас перемогу.