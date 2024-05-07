Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" цього разу проходить у Швеції, а перший півфінал відбудеться вже ввечері 7 травня. Україну представлятиме дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil sз піснею "Teresa & Maria". То хто цього року змагатиметься за перемогу?
Що таке пісенний конкурс "Євробачення"?
Щорічний пісенний конкурс "Євробачення" між країнами — членами Європейської мовної спілки (ЄМС) проводять від 1956 року. Вперше його приняло швейцарське місто Лугано, а учасниками були сім країн, кожна з яких представила по дві пісні.
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Цілих 48 років конкурс складався лише з фіналу, і лише в 2004 році створили додатковий раунд кваліфікації — півфінал у четвер, через збільшення кількості охочих позмагатися за титул чемпіона. Вже у 2008 році додали ще один півфінал, і тепер конкурс відбувається в три етапи: у вівторок, четвер і суботу. На 60-му ювілейному конкурсі в 2015 році до участі була запрошена Австралія, яка кілька років перед тим транслювала в себе "Євробачення".
Минулого року також вступили в дію зміни у механізмі вибору фіналістів конкурсу. Згідно з новими правилами, всі країни тепер мають пройти відбір у півфіналах, після чого лише по 10 найкращих мають змогу виступити в суботньому гранд-фіналі. Це, звісно, не стосується "великої п'ятірки" (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та Велика Британія), а також країни-господарки конкурсу. Окрім цього, з 2023 року визначати переможців можуть лише телеглядачі.
Цьогоріч до правил також внесли ще декілька змін. Вперше країни "великої п’ятірки" та країна-переможниця минулого конкурсу будуть наживо виступати у півфіналах. Очікується, що в першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція (як переможниця конкурсу в 2023 році) та Велика Британія. А вже 9 травня, у другому півфіналі, глядачі побачать виступ Франції, Італії та Іспанії.
Учасники "Євробачення-2024": український дует Alyona Alyona та Jerry Heil
Цьогоріч на сцені "Євробачення-2024" виступатимуть представники аж 37 країн. Зокрема, очікується, що Люксембург повернеться до участі в конкурсі після 30-річної паузи, а от Румунія, навпаки, відмовилась від участі через фінансові проблеми. Також цього року країну-агресорку Росію знову не допустили до участі у Євробаченні. Вже раніше Європейська мовна спілка (EBU) заявляла, що скасує своє рішення лише після того, як у країні відбудуться суттєві політичні зміни й запанує демократія. Не виступить на конкурсі й Білорусь, яку ще 2021 року безстроково дискваліфікували за порушення прав людини, які регулярно відбуваються в цій країні.
Цьогорічний представник від України — дует співачок Аlyona Аlyona та Jerry Heil. Вони набрали найбільшу кількість балів від глядачів та суддів у нацвідборі зі своєю піснею "Teresa & Maria". В минулому Jerry Heil уже двічі намагалася потрапити на "Євробачення", тож нарешті її дует із Аlyona Аlyona візьме участь у конкурсі та, можливо, здобуде для нас перемогу.
Цьогоріч Україна виступить у першому півфіналі. Тож дует Аlyona Аlyona та Jerry Heil зі своєю двомовною піснею "Teresa & Maria" вперше вийде на сцену "Євробачення-2024" 7 травня. Вже відомо, що співачки виступатимуть на конкурсі під номером 5.
Порядок виступів у першому півфіналі:
- Кіпр: Силія Капсіс - Liar
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Литва: Silvester Belt - Luktelk
- Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Польща: LUNA - The Tower
- Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
- Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights
- Словенія: Raiven - Veronika
- Фінляндія: Windows95man - No Rules!
- Молдова: Наталія Барбу - In the Middle
- Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar
- Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
- Португалія: Іоланда - Grito
- Люксембург: Талі - Fighter
Порядок виступів у другому півфіналі:
- Мальта: Сара Боннічі - Loop
- Албанія: Беса - Titan
- Греція: Маріна Сатті - Zari
- Швейцарія: Nemo - The Code
- Чехія: Aiko - Pedestal
- Австрія: Kaleen - We Will Rave
- Данія: SABA - Sand
- Вірменія: Ladaniva - Jako
- Латвія: Dons - Hollow
- Сан-Марино: Megara – "11:11"
- Грузія: Нуца Бузаладзе - Firefighter
- Бельгія: Mustii - Before the Party's Over
- Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
- Ізраїль: Еден Ґолан - Hurricane
- Норвегія: Gåte - Ulveham
- Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa
Де і коли дивитися "Євробачення", що пройде у Мальме
Пісенний конкурс "Євробачення" буде транслюватися на телеканалі Суспільне Культура, як і кожного року. Окрім того, подивитися перший півфінал можна буде також на диджитал-платформах Суспільного:
- сайті Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Євробачення;
- на Facebook-сторінках Євробачення Україна, Суспільне Мовлення, Суспільне Культура, Перший і Радіо Промінь.
Офіційний YouTube-канал Євробачення Україна почне свою трансляцію о 21:30 з вступу та "Передшоу", а вже з 22:00 Тимур Мірошниченко наживо буде коментувати весь конкурс зі студії.
Окрім того, виступи учасників можна буде послухати на Радіо Промінь, якщо у вас погане інтернет-з'єднання або відсутне телебачення. Тут шоу коментуватимуть Дмитро Захарченко та Леся Антипенко, Анна Заклецька буде включатися зі стадіону Malmö Arena. Початок аудіотрансляції шоу о 22:00, а передшоу — 21:30.
Голосування на "Євробаченні" за півфінали 7 та 9 травня
Україні можна віддати свої голоси за учасників свого півфіналу, який відбудеться 7 травня, а от під час гранд-фіналу голосувати можуть усі країни, які беруть участь у цьогорічному "Євробаченні".
Поточна система голосування діє з 2016 року:
- У журі та телеглядачів є свій набір балів. Спочатку речники країн (у 2024 році оцінки від України оголошуватиме Джамала) називають 12 балів від журі, інші оцінки — від 1 до 8 та 10 — просто показуються на екрані.
- Після цього оголошують бали телеголосування — від найменшої оцінки до найвищої. Так, на відміну від попередніх років, стає зрозуміло, хто переможе, лише на останніх хвилинах оголошення результатів.
Цього року впровадили зміни щодо часу глядацького голосування у гранд-фіналі. 11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Тож глядачам не треба буде чекати до завершення всіх виступів, щоб віддати свої голоси — як це було починаючи з 1997 року.
Проголосувати можна кількома способами:
- через офіційний застосунок Eurovision Song Contest для Android або ІOS;
- за допомогою SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.
До того ж, цього року фанати з країн, які не беруть участі в "Євробаченні", матимуть 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні. Голосування для них буде починатися перед початком кожного з живих шоу, під час першого півфіналу, другого півфіналу, а також гранд-фіналу. Онлайн-голосування для решти світу стартуватиме одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора й триватиме до початку живих шоу.
То хто виграє "Євробачення-2024": ставки букмекерів
Як і кожного року, офіційний сайт "Євробачення" пропонує фанатам музичний букмекерський прогноз, але наразі імена в таблиці фіналістів постійно змінюються. Україна займала перше місце в рейтингу тривалий час, однак зараз Аlyona Аlyona та Jerry Heil значно опустилися в турнірній таблиці.
Наразі букмекери прогнозують, що голоси єврофанів отримає співак із Хорватії Baby Lasagna, який змагатиметься за перемогу з композицією Rim Tim Tagi Dim. На другому місці розташувалася Швейцарія, яку цьогоріч представлятиме виконавець Nemo з піснею The Code. А третю позицію серед лідерів займає Італія, яку представляє учасниця Angelina Mango з піснею La Noia.
Тим часом Україна нині перебуває на четвертій сходинці. Тож із 9% ймовірністю Аlyona Аlyona та Jerry Heil посядуть на конкурсі саме таке місце.
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