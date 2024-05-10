Військовослужбовець армії РФ допоміг українській воєнній розвідці евакуювати двох українських десантників з тимчасово окупованої території України. Задля цього Головне управління розвідки (ГУР) провело спецоперацію “Прапор”.

Минулого літа управління розвідки Військово-Морських сил України (ВМС) отримало інформацію про двох українських десантників 1993 та 1997 років народження, які отримали важкі поранення на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та опинилися на окупованій території, у містечку на Луганщині, де місцеві мешканці намагалися їх вилікувати.

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А вже 28 вересня 2023 року хлопців вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов під час прессконференції 10 травня розповів, що важливим учасником цієї спецоперації став військовослужбовець армії РФ, який зараз є бійцем Легіону “Свобода Росії”.

Більше по темі Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

Для порятунку десантників ГУР об'єднало дві спецоперації

Військовослужбовець армії РФ Дмитро, якого мобілізували у квітні 2023 року, звернувся до проєкту “Хочу жить”.

"Після цього дві спецоперації ГУР об'єднало в одну: повернення хлопців ЗСУ та переведення Дмитра на сторону правди”, - розповідає Андрій Юсов, представник ГУР.

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За інформацією Юсова, організація цієї успішної багаторівневої операції зайняла два місяці, весь інший час пішов на забезпечення безпеки усім учасникам.

Як розповідає Андрій Юсов, для Дмитра виготовили документи, завдяки яким він зміг виїхати з окупованої території.

Окрім цього, російський військовий викрав машину, на якій їм всім разом вдалося проїхати через 18 блокпостів, переодягнувшись у форму армії РФ.

Раніше ГУР не розкривало подробиць цієї успішної спецоперації із міркувань безпеки.

Зараз вже можна розповісти про це, адже родина росіянина вже на українській території, а десантники ЗСУ “Чопа” та “Малий” продовжують служити в Десантно-штурмових військах України.

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Спецоперації ГУР на окупованій території та в Росії

Головне управління розвідки (ГУР МОУ) регулярно проводить спецоперації в тилу ворога. Здебільшого вони спрямовані на знищення російської техніки, кораблів, літаків.

Втім, ГУР працює не лише над знищенням російської техніки. Постійно триває й інформаційна робота з російськими військовими. Так, у цьому році Україна запустила інформаційну службу з пошуку полонених росіян.

На початку травня підрозділ ГУР МО України Group 13 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 “Мангуст” за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

У квітні дрони ГУР атакували двокоординатний загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від кордону України до місця ураження становила близько 680 км.

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Також 19 квітня цього року Сили оборони та безпеки вперше збили дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3, що стало ще однією успішною спецоперацією ГУР.