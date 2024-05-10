Уряд закликає до економії електроенергії через надскладну ситуацію в енергосистемі України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм.

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"Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7", - повідомив очільник українського уряду.

Під час засідання уряду Шмигаль також додав, що у квітні держава мала імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні через дефіцит.

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"Ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час", - наголошує Прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, ряд розраховує суттєво децентралізувати енергосистему протягом наступного півріччя.

"Вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми", - запевняє голова уряду.