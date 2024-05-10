Уряд закликає до економії електроенергії через надскладну ситуацію в енергосистемі України.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм.
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"Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7", - повідомив очільник українського уряду.
Під час засідання уряду Шмигаль також додав, що у квітні держава мала імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні через дефіцит.
"Ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час", - наголошує Прем’єр-міністр.
За словами Шмигаля, ряд розраховує суттєво децентралізувати енергосистему протягом наступного півріччя.
"Вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми", - запевняє голова уряду.
Дефіцит в енергосистемі України
Нагадаємо, щоз 15 квітня НЕК "Укренерго" почала залучати аварійну допомогу від інших держав.
Про це компанія повідомила у Фейсбук.
Як йшлося в повідомленні, в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Того ранку диспетчерський центр залучив аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.
Росія пошкодила українські енергооб'єкти
За квітень та початок травня російська армія пошкодила щонайменше 6 енергетичних об'єктів, 5 з яких опинилися під комбінованим ударом 11 квітня.
Про це також повідомляло Укренерго у Фейсбуці.
За словами компанії, росіяни завдали масованого по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.
Нагадаємо, що 6 травня Росія завдала удару ракетами і дронами по території Сумщини.
Внаслідок цього серед пошкодженої цивільної інфраструктури був і високовольтний об'єкт "Укренерго".
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