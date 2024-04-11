Через масштабну ракетну російську атаку 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК "Укренерго" та електростанції у п'яти областях, повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Росіяни завдали нового масованого по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях", – йдеться в повідомленні.

На Харківщині із 6:31 введені аварійні відключення. У решті областей обмежень електропостачання не застосовували.

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Наслідки ракетної атаки на енергетику 11 квітня

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Найскладніша ситуація – в Харківській області. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.

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Протиповітряна оборона вночі та вранці знищила 57 повітряних цілей із 82 запущених: 18 ракет та 39 ударних безпілотників.