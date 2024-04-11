Через масштабну ракетну російську атаку 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК "Укренерго" та електростанції у п'яти областях, повідомляє Укренерго у Фейсбуці.
"Росіяни завдали нового масованого по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях", – йдеться в повідомленні.
На Харківщині із 6:31 введені аварійні відключення. У решті областей обмежень електропостачання не застосовували.
Наслідки ракетної атаки на енергетику 11 квітня
Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Найскладніша ситуація – в Харківській області. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.
Зеленський закликав союзників посилити ППО України після нічного ракетного обстрілу
Протиповітряна оборона вночі та вранці знищила 57 повітряних цілей із 82 запущених: 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
Коментарі (0)