Україна та Бельгія розпочали переговорний процес щодо укладення угоди про співпрацю у сфері двосторонньої безпеки.

Про це повідомив Офіс Президента.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства», – наголосив заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

Як зазначається, сторони обговорили текст проєкту угоди та окремі положеня й домовилися про наступний раунд переговорів. Досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.

Advertisement

Бельгійську делегацію сьогодні очолював керівник Кабінету прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.

Більше по темі Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) використовує майданчик для кампанії проти Північноатлантичного альянсу та закликів припинити постачання зброї в Україну.

Бельгія передасть Україні F-16

Україна зможе отримати F-16 від уряду Бельгії вже цього року.

Про це повідомив Премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час розмови з Президентом України.

Як пояснив Зеленський, для України важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Під час розмови вдалося обговорити оборонну та політичну співпрацю.

Advertisement

Президент також наголосив, що україна цінує рішення бельгійського уряду почати передавати Україні літаки F-16 уже цьогоріч.