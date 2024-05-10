Україна та Бельгія розпочали переговорний процес щодо укладення угоди про співпрацю у сфері двосторонньої безпеки.

Про це повідомив Офіс Президента.

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«Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства», – наголосив заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

Як зазначається, сторони обговорили текст проєкту угоди та окремі положеня й домовилися про наступний раунд переговорів. Досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.  

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Бельгійську делегацію сьогодні очолював керівник Кабінету прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.

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Бельгія передасть Україні F-16 

Україна зможе отримати F-16 від уряду Бельгії вже цього року.

Про це повідомив Премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час розмови з Президентом України.

Як пояснив Зеленський, для України важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Під час розмови вдалося обговорити оборонну та політичну співпрацю.

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Президент також наголосив, що україна цінує рішення бельгійського уряду почати передавати Україні літаки F-16 уже цьогоріч.

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