Як пояснюється в пресрелізі КМІС, у лютому 2024 року респондентів попросили оцінити рівень демократичності України за шкалою від 0 до 10, де 0 - Україна є цілковитою диктатурою, а 10 - Україна є повністю демократичною (5 означала, що Україна в рівній мірі є демократичною та авторитарною).

Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології у свіжому опитуванні .

"Більшість українців – 57% – вважають, що Україна є скоріше або повністю є демократичною (з них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною). Натомість лише 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Утім, ще є 27% респондентів, які вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною", – йдеться в пресрелізі.

У грудні 2023 року більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера – 32%.

Українці готові воювати за свою країну - опитування

Понад 60% українців готові йти воювати за свою країну.

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Про це повідомлено в результатах опитування, проведеного у жовтні-грудні 2023 року соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з інститутом досліджень Gallup International в межах проєкту “End of Year” 2023.

У повідомленні пояснюється, що серед європейських країн Україна має найвищу готовність воювати за свою країну. Відсоток тих, хто готовий, - 62%.