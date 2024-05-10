Адміністрація президента США сьогодні анонсує виділення нового пакета військової підтримки для ЗСУ.

Про це пише видання Politico, посилаючися на на двох представників американської адміністрації.

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"Сполучені Штати оголосять про виділення нового пакета військової допомоги Україні в розмірі $400 мільйонів у п’ятницю", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, пакет, який передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси.

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Адміністрація Байдена оцінила, що Україна може щонайбільше утримувати свої позиції без американської допомоги, але зможе відбити частину захоплених територій у Росії, як тільки отримає зброю, надану США, пояснює Politico.

США нададуть Україні захист від російських РЕБ

Нагадаємо, що ВПС США відреагували на збільшення повідомлень про те, що російські радіоелектронні перешкоди серйозно впливають на ефективність західних боєприпасів із GPS-наведенням, які надсилаються в Україну.

Про це раніше повідомляв Kyiv Post.

6 травня Пентагон оголосив про укладення з американською компанією Scientific Applications and Research Associates Inc контракту на приблизно 23,5 млн доларів США на постачання датчиків, які дозволять модифікувати комплекти JDAM-ER для використання в тих частинах фронту, де росіяни застосовують глушники GPS. Ці датчики будуть надані Україні як частини іноземних військових продажів Україні.