Франція надішле в Україну 40 далекобійних крилатих ракет «Скальп».

Про це пише Укрінформ із посиланням на розслідування від RFI.

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Як зазначається, Франція виявила у своїх арсеналах кілька партій крилатих ракет "Скальп" у так званих коконах. Кокон - це водонепроникна упаковка, яка використовується для захисту і збереження обладнання з метою його можливого повернення на озброєння.

Програма Chrysalide

З’явилося два типи запасів: з одного боку, старі ракети, які відпрацювали свій ресурс, але були цілі. З іншого боку, кокони, що містять ракети, які більше не можна було використовувати взагалі, тому що вони були розібрані, тобто певна кількість компонентів була видалена, щоб підтримувати інші в робочому стані.

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Оновлення обладнання планується протягом трьох місяців, щоб кожна ракета завершила й пройшла ряд випробувань. Спрощена процедура проводиться, тому що Париж впевнений, що надіслані в Україну ракети SCALP не будуть знову зберігатися, а будуть випущені по російських цілях найближчими тижнями. як короткострокові витратні матеріали.

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Крім "Chrysalide", суто французької програми, яка має бути завершена протягом року, влада також шукає інші види боєприпасів: 155-мм снаряди для артилерії та озброєння земля-повітря для захисту українського неба.

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Існують також "експортні" варіанти ракет "Скальп", і головна ідея полягає в тому, щоб ті, у яких закінчується термін служби, або ті, які можна було б продати, використовувалися Україною.

Франція підтримала передачу доходів від заморожених активів РФ

Нагадаємо, що раніше в травні Міністр закордонних справ Франції підтвердив намір країни сприяти перерозподілу доходів від ЄС російських активів у ЄС на підтримку оборони та відновлення України.

Про це повідомляє "Нова газета Європа", цитуючи Міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне.

Як пояснив Сежурне, осійські активи в ЄС заморозили, щоб ускладнити Росії фінансування її незаконної війни. Франція справді хоче піти далі: в умовах зростання відсоткових ставок ці активи принесли 2023 року доходи у розмірі близько 4 млрд євро. Уряд пропонує використовувати їх для фінансування зусиль із оборони та відновлення України.