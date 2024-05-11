У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки атакували Волгоградський нафтопереробний завод.
Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела у спецслужбах.
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Зазначається, що український дрон вдарив по Волгоградському НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Сталося це о 03:45.
Удар по російському НПЗ: які пошкодження
За даними співрозмовників, пошкоджені установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6 та кабель керування повітряними холодильниками. У результаті було відключено сім холодильників. Пошкоджень також зазнала димова труба печі П-1.
Поточний стан установок уточнюється.
ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Потужність заводу становить 14,8 млн т.
З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ «Лукойл».
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В окупованих Ровеньках на Луганщині вночі горіла нафтобаза
Цієї ночі гучно було і на тимчасово окупованій території Луганщини.
Вибухи пролунали в місті Ровеньки. Там горіла нафтобаза.
Росіяни заявили начебто Україна вдарила ракетами ATACMS з касетним боєприпасом.
Згодом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, повідомив, що після вибуху та пожежі на нафтобазі значні руйнування. Запасів пального там не залишилося.
«Щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти», - підсумував Лисогор.
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