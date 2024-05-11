У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки атакували Волгоградський нафтопереробний завод.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела у спецслужбах. 

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Зазначається, що український дрон вдарив по Волгоградському НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Сталося це о 03:45. 

Удар по російському НПЗ: які пошкодження

За даними співрозмовників, пошкоджені установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6 та кабель керування повітряними холодильниками. У результаті було відключено сім холодильників. Пошкоджень також зазнала димова труба печі П-1.

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Поточний стан установок уточнюється.

ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Потужність заводу становить 14,8 млн т. 

З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ «Лукойл».

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В окупованих Ровеньках на Луганщині вночі горіла нафтобаза

Цієї ночі гучно було і на тимчасово окупованій території Луганщини. 

Вибухи пролунали в місті Ровеньки. Там горіла нафтобаза. 

Росіяни заявили начебто Україна вдарила ракетами ATACMS з касетним боєприпасом.

Згодом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, повідомив, що після вибуху та пожежі на нафтобазі значні руйнування. Запасів пального там не залишилося.

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«Щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти», - підсумував Лисогор.

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