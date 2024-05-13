У Запорізькій області внаслідок атак дронів пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Росія атакувала Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 399 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів... Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Федоров, 178 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
Під 209 артобстрілами опинилися Гуляйполе, Новоандріївка, Малої Токмачка, Роботине, Вербове, Левадне та Малинівка.
7 обстрілів з РСЗВ зазнали Мала Токмачка та Роботине, а від 5 авіаційних ударів постраждали Оріхів і Мала Токмачка.
РФ завдала удару по Херсонщині
Російські сили за добу здійснили 10 ударів по населених пунктах Херсонської області.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Про це у Телеграм повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватні будинки. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу. Жертв серед цивільного населення немає", - повідомив Прокудін.
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