Оператор електронних комунікацій «Київстар» розпочинає збір заявок на участь у проєкті «БезВагань. Школа інженерів». До участі у програмі професійного розвитку роботодавець запрошує тих, хто хоче побудувати кар’єру в технічному та інженерному напрямках. Стати учасниками програми можуть як випускники вишів, так і люди будь-якого віку без навичок за фахом.

Заявки приймаються до 30.05.2024 р. за посиланням: «БезВагань. Школа інженерів»

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«Проєкт «БезВагань» стартував торік: до різних департаментів Київстар приєднались 22 молодші спеціалісти. Нині 4 з них уже переведені до штату компанії на постійній основі. Ми розраховуємо, що не менше 80% учасників програми залишаться працювати в компанії, адже для їхнього професійного розвитку ми докладаємо чимало зусиль, – розповідає директорка департаменту управління персоналом та розвитку організації Оксана Олійник. – Цьогорічна програма особлива. Адже ми набираємо інженерів, які своєю працею тримають зв’язок для всіх українців. Для молодих спеціалістів це шанс взяти участь у проєкті, який має значення для всієї країни».

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Всього компанія пропонує 32 вакансії спеціалістів початкового рівня у різних департаментах технічної дирекції. Програма діє на всій підконтрольній Україні території. Інженери працюватимуть у відділеннях Київстар у Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Рівному, Одесі, Луцьку, Кропивницькому та інших містах. Деталі тут.

Термін дії програми – один рік. Учасники зараховуються до штату за строковим договором, отримуватимуть зарплатню, матимуть соціальний пакет та зможуть брати участь у мотиваційних програмах для співробітників. Випускники, які якісно зарекомендують себе, за наявності вакансій, можуть бути запрошені до колективу на постійній основі.

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Роботодавець навчатиме новачків, вони будуть залучені до корпоративних активностей. Роботу фахівців-початківців перші кілька місяців супроводжуватимуть ментори, які допоможуть адаптуватися в колективі та отримати необхідні знання і навички.

Програми відповідального роботодавця в Київстар будуються за взаємовигідним принципом "win-win". Компанія отримує такі переваги: мотивованих співробітників зі свіжими поглядами і підходами, розвиток культури менторства та коучингу, розвиток культури прийому в колектив спеціалістів без досвіду роботи. А для кандидатів це можливість знайти роботу в умовах дефіциту вакансій початкового рівня, розпочати кар’єру чи змінити фах та здобути практичний досвід роботи в одного з кращих роботодавців на українському ринку праці. Та найбільша перевага в тому, що учасники програми «БезВагань. Школа інженерів» будуть дотичні до проєкту, важливого для всієї України.

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Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua