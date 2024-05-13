У ніч проти 13 травня безпілотники Служби безпеки України (СБУ) активно працювали в Липецькій і Бєлгородській областях Росії, повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах. Результатом цієї роботи стала пожежа на нафтобазі "Осколнефтеснабжение" біля села Старий Оскол, що в Бєлгородській області і на підстанції 500 кВ "Єлецька" Липецької області.

У місцевих пабліках росіяни всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів біля нафтобази в Бєлгородській області.

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Губернатор Липецької області підтвердив пожежу на Єлецькій електропідстанції, яка живить тягові підстанції РЖД і нафтоперекачувальну станцію "Станова", а також забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською електромережами.

Більше по темі У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців» Служба безпеки України викрила рецидивіста, який передавав інформацію про базування ЗСУ російській приватній військовій компанії «Вагнер».

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною мішенню для СБУ. Заходи з підриву військового потенціалу ворога триватимуть", - повідомило джерело Kyiv Post.

"Осколнефтеснабжение" - що відомо

"Осколнефтеснабжение" – найбільша регіональна паливна компанія в Бєлгородській області. Вона має власну сучасну нафтобазу, постачання на яку здійснюється залізничним транспортом безпосередньо з провідних нафтопереробних заводів.

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Доставка палива на АЗС здійснюється силами власного автопарку, що налічує понад 15 одиниць спецавтотранспорту.

Компанія "Осколнефтеснабжение" – одна з тих, що найбільш динамічно розвиваються не лише на території округу, а й в усій Бєлгородській області. Податки від її діяльності відраховуються до місцевого бюджету та регіонального бюджетів, поповнюючи їх щорічно більш ніж на 60 мільйонів рублів.

Дрони СБУ уразили НПЗ у Башкирії

Як повідомляв Kyiv Post раніше, СБУ успішно атакувала російський НПЗ в Башкирії українськими дронами, які встановили рекорд дальності, завдавши удару на відстані 1500 км.

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Як розповіли нам у СБУ, «Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Як наголосили наші джерела, російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе безпечно навіть у глибокому тилу.