З 12 по 13 травня, під час візиту до Сербії Першої леді України Олени Зеленської, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе зустрічі з сербськими посадовцями в Белграді.

Про це повідомило МЗС України.

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"Програма глави МЗС України в Белграді передбачає проведення зустрічей з Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем, Головою Народної Скупщини Аною Брнабич, Прем’єр-міністром Мілошем Вучевичем та міністром закордонних справ Марком Джуричем", - йдеться в повідомленні.

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Міноборони Сербії заперечило постачання зброї для України

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Сербія заперечила повідомлення ЗМІ про постачання зброї Україні щодо "злитих" у мережу таємних документів Пентагону.

Про це повідомляв очільник Міноборони країни Мілош Вучевич.

Як наголосив міністр, Сербія понад десять разів "заперечувала ту брехню і ось знову це робить". Вучевич пояснив, що Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ані країнам, які оточують цей "конфлікт".

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