Щонайменше 42 787 судових вироків наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся".

Про це повідомив Опендатабот.

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"Щонайменше 42 тисячі вироків щодо шахрайства налічує наразі судовий реєстр України. З них рекордні 3,1 тисячі були зафіксовані минулоріч. Частина справ - понад 360 - стосується шахрайства з нерухомістю", - йдеться в повідомленні.

Минулого року кількість таких вироків була рекордною — понад 3,1 тисячі. У 2021 році знайшли близько 2,3 тисячі.

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Сайт OLX популярний серед злочинців

Як пояснює Опендатабот, сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справ. Шахраї використовують цей ресурс, аби видавати себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої не існує.

"У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг", - коментує керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз.

Поліція викрила шахраїв, які ошукували фермерів

Аферисти видавали себе за потенційних покупців фермерських товарів, а потім ошукували їх, не проводячи транзакції з оплати. Так вони змогли виманити у фермерів понад 2,5 млн гривень.

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Про це повідомляла Національна поліція України.

Як пояснила поліція, щоб надати своїм діям правдивого вигляду, шахраї придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонії та орендували спеціальне приміщення. Звідти вони телефонували потенційним жертвам та розсилали повідомлення з пропозицією продати їм необхідні для збору урожаю товари, чи навпаки придбати у них зернові, з подальшим відтермінуванням оплати.

Після укладання домовленості вони отримували товар і перепродували його іншим покупцям, які не знали про його походження.

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Оперативникам Департаменту карного розшуку вдалося встановити п’ятьох учасників організованої групи.