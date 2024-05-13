Фото: Карлос Пучдемон

Провідна аналітикиня Королівського Інституту Elcano Марія Мілошевич-Хуарісті в листопаді 2017 року оприлюднила дослідження про комбіновану спецоперацію російських спецслужб (поширення дезінформації було однією з її складових) у Каталонії, де маніпуляціям у соцмережах було відведено окреме місце. Тільки за вересень 2017 року, за даними дослідження, спостерігалося зростання на 2000% російської цифрової активності відносно Каталонії. Росія використовувала поєднання ботів, тролів, соцмереж і висвітлення подій у Каталонії пропагандистськими медіа. RT і Sputnik пропонували "альтернативні версії подій» із наступними тезами: "ЄС наказав Мадриду застосувати репресії", щоб зупинити референдум; референдум — це "перший етап розпаду Євросоюзу", "європейці є лицемірами", адже засуджували застосування сили Януковичем проти Євромайдану, але не робили цього відносно каталонців. Основними цілями Росії у Каталонії були дискредитація інституцій ЄС, іспанської демократії та світопорядку, де лідером є США, а також відвертання уваги російського суспільства від внутрішніх проблем. Національний криптологічний центр Іспанії, який займається протидією кіберзагрозам на державному рівні, у травні 2018 року дійшов висновку, що Росія втручалася у каталонський референдум. "Здається доведеною наявність активістів, підтримуваних російськими інститутами, у медійному висвітленні конфлікту внаслідок ситуації, що виникла в Каталонії протягом 2017 року через ухилення від конституційної законності певних каталонських автономних установ", - писало видання El Pais. У 2019 році видання El Periodico опублікувало докази того, що Віктор Терраделлас, директор фонду CATmón, діяльність якого була спрямована на "міжнародне визнання Каталонії", літав до Москви у 2017 році. Там Терраделлас спілкувався з російськими високопосадовцями, які пропонували визнати Крим частиною Росії в обмін на незалежність Каталонії. Пізніше іспанські правоохоронці затримали Терраделласа та арештували активи фонду. Серед іншого, Терраделлас пропонував створити армію Каталонії. За даними розслідування OCCRP, яке вийшло у 2022 році, колишній радянський та російський дипломат Микола Садовніков зустрічався з Пучдемоном напередодні каталонського референдуму у 2017 році. Садовніков, якого каталонці називали "посланником Путіна", пропонував 500 мільярдів доларів і 10 тисяч озброєних солдатів каталонцям в обмін на проголошення незалежності від Мадрида. Наприкінці січня 2024 року іспанський суддя, що розслідує справу про втручання Росії в каталонський референдум, продовжив розслідування ще на пів року. Судді надійшов анонімний лист зі статтею, де було вказано особу росіянина, який пропонував гроші та військових керівникам каталонського уряду. "Незалежні блогери" на службі в Кремля Журналістка El Confidencial Алісія Аламіллос у коментарі "Детектору медіа" розповіла про особливості роботи російської пропаганди в іспанському інформаційному просторі. "В Іспанії технічно Russia Today і Sputnik заборонені, як і в усьому Європейському Союзі, але це лише формально. Отримати доступ до цих сайтів іспанською мовою досить легко. Це основні джерела проросійських наративів. В Іспанії є поширеним Telegram. У нас є, наприклад, проросійський канал Eureka News (10,1 тисячі підписників), де вперше повідомили про загибель російського пілота. Через такі анонімні канали поширюється російська дезінформація під виглядом новин", - розповіла Алісія Аламіллос. Напередодні парламентських виборів в Іспанії 23 липня 2023 року була організована дезінформаційна кампанія через Телеграм. OSINT-агенція QuoIntelligence опублікувала розслідування про це в листопаді 2023 року. Кампанія з дезінформації була спрямована на те, щоб росіяни, які мешкають в Іспанії, ігнорували вибори, бо нібито планується теракт від ETA (організація, яка виступає за незалежність Країни басків). Люди отримували повідомлення російською, що нібито навіть на сайті МЗС Іспанії про це писали. Хоча насправді лінк у повідомленнях вів на фейковий сайт Комуни Мадрида. Однією з фігур російського інформаційного впливу в Іспанії є пропагандистка Інна Афіногенова. Згідно з матеріалом El Confidencial, вона почала працювати на Russia Today іспанською ще у 2009 році, де спеціалізувалася саме на Латинській Америці.

Фото: Пабло Іглесіас та Інна Афіногенова

У травні 2022 року, вже будучи заступницею директора сайту, Афіногенова звільнилася, записала відеозвернення, де сказала, що "не збирається створювати воєнну пропаганду" та засуджує війну через убивства цивільних. Водночас вона жодним чином не висловила підтримки України, а лише продовжила поширювати російську пропаганду. Проте вже не як співробітниця Russia Today, а як нібито незалежна журналістка на власному ютуб-каналі. Іспанський лівий політик, колишній лідер партії "Подемос" (2014-2021 роки) Пабло Іглесіас підтримує Інну Афіногенову в поширенні російської пропаганди в Іспанії. Іглесіас був одним з активістів антиглобалістського руху, другим заступником прем’єр-міністра та міністром соціальних прав і порядку денного 2030 року в 2020-2021 роках. Але після програшу на виборах Іглесіас пішов із політики та повернувся до журналістики, створивши у березні 2023 року медіа Canal Red, де має свою програму.

Фото: Афіногенова розповідає про відставку Нуланд, а також про те, що американський уряд виділяє гроші на "просування антиросійських наративів в Україні"

"Телебачення Торонто" у грудні 2022 року теж розповідало про російську пропаганду в Іспанії, зокрема від блогерів у ютубі. В матеріалі згадали ютуб-канал "The wild project", а також блогерку Ліу Сівая, яка з окупованого Маріуполя розповідала, як там «чудово жити» під владою Росії. У жовтні 2022 року вона розповідала, що західні медіа подають нібито однобоко події в Маріуполі, де тривали бої, адже в місті зводять багатоповерхівки. Сівая поширює тези російської пропаганди для іспаномовної аудиторії. Так, вона розповідала, що це саме Україна нібито збила малайзійський боїнг, а західна зброя використовується в Україні не за призначенням. Справжнє ім’я Ліу - Любов, вона у 18 років переїхала жити до Іспанії.

Фото: Ліу Сівая в окупованому Маріуполі