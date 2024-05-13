Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс назвав Андрія Бєлоусова "черговою маріонеткою Володимира Путіна".

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс написав у соцмережі X (колишній Twitter).

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"Росії потрібен міністр оборони, який виправив би цей катастрофічний спадок і припинив вторгнення, але все, що вони отримають, – це ще одну маріонетку Путіна", – пояснив Шеппс.

Шойгу несе відповідальність за втрату більш ніж 355 тисяч російських солдатів на війні та масові страждання цивільного населення України внаслідок незаконного вторгнення РФ, коментує міністр оборони Великої Британії.

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Голова МЗС Британії назвав ситуацію на Харківщині «надзвичайно небезпечним моментом»

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про «надзвичайно небезпечний» момент у війні після ситуації із загостренням на Харківщині. 

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Відтепер на території Польщі дислокуватимуться 150-200 військовослужбовців.

Про це він повідомив у інтерв’ю Sky News.За його словами, це тільки підтверджує, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Британія повинна зробити все можливе, щоб допомогти українцям.

Британія надасть найбільший пакет допомоги Україні

Британський уряд 11 травня оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. 

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Про це йшлося у повідомленні британського оборонного відомства

Як прокоментували в Міноборони, Велика Британія надасть Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає важливе обладнання.

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