Німецький уряд досі вважає, що можливість залучення літаків або засобів протиповітряної оборони країн НАТО у відбитті російських повітряних атак принаймні над західною частиною України стане «безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт».

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрай, передає кореспондент Укрінформу.

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Уряду ФРН не подобається ідея залучення ППО НАТО до захисту українського неба

«Ще на початку були дискусії щодо створення безполітної зони над Україною, яку могли б забезпечити літаки НАТО. Ми відхилили це тоді з важким серцем, адже дійшли висновку, що це буде перетином межі до прямої участі (НАТО у війні в Україні – ред.). Теж саме стосується і пропозицій, які висловлюються наразі в тому чи іншому світлі», - сказав Гебештрайт.

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Зараз, за його словами, найважливішим є забезпечити Україну системами ППО. Речник наголосив, що Німеччина невдовзі передасть Україні третю систему Patriot. І загалом з такими ефективними засобами як Iris-T і Gepard, додатковими боєприпасами до них є найбільшим «інвестором» у захист українського неба і закликає інших підвищити їх внески.

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Водночас очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в ефірі телеканалу Welt у понеділок назвала цю «неофіційну ідею від експертів» (щодо захисту українського неба поблизу європейських кордонів) слушною і такою, що варта обговорення. Депутатка висловила сподівання, що ця ідея буде обговорена на саміті НАТО в липні.

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«Наскільки це є реалістичним, це має вирішувати весь Альянс», - підкреслила вона.

При цьому Штрак-Циммерман заявила: «Велика помилка, яку зробила НАТО, зробили ми всі, полягає в тому, що за 2 роки ми не відповіли на прохання України зробити над нею безполітну зону».

Німеччина купить у США HIMARS для України

Після зустрчічі з міністром оборони США очільник Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина придбає в США системи HIMARS для України.

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«Можу підтвердити, що ми в співпраці з американцями передамо Україні 3 системи HIMARS», - сказав Пісторіус.

Він пояснив, що йдеться про РСЗВ із запасів армії США, які оплатить Німеччина.

Міністр також наголосив на важливості співпраці Європи та Сполучних Штатів, союзників по НАТО в питанні підтримки України.