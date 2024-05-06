Веб-сайт міста Гельсінкі зазнав кібератаки. Про це повідомило видання Yle, посилаючися на слова голови з розвитку міста Самі Вітаніємі.

За словами урядовця, кібератаку виявили вранці, незадовго до 9 ранку.

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Атака ускладнила доступ до сайту міста Гельсінкі вранці. Міська влада вжила відповідних заходів, і ситуація перебуває під контролем, пояснює Вітаніємі.

Він вважає, що робота сайту повністю відновиться упродовж сьогоднішнього дня.

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Збої в роботі GPS Фінляндії

Глушіння сигналів GPS над Балтійським морем «найімовірніше» є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.

Як зазначає міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, Росія може користуватися глушінням GPS як засобом гібридного впливу. Суттєвою частиною природи цього впливу є те, що важко категорично стверджувати, чи є певна дія прямим гібридним впливом.

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Країни Балтії відреагували на глушіння GPS

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у розмові з виданням з Financial Times прокоментувала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» щодо цього питання.

За останні місяці через перешкоди постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів.

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25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі в Тарту, повернулися в аеропорт вильоту через створені РФ перешкоди у GPS.