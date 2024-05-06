Веб-сайт міста Гельсінкі зазнав кібератаки. Про це повідомило видання Yle, посилаючися на слова голови з розвитку міста Самі Вітаніємі.
За словами урядовця, кібератаку виявили вранці, незадовго до 9 ранку.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Атака ускладнила доступ до сайту міста Гельсінкі вранці. Міська влада вжила відповідних заходів, і ситуація перебуває під контролем, пояснює Вітаніємі.
Він вважає, що робота сайту повністю відновиться упродовж сьогоднішнього дня.
Збої в роботі GPS Фінляндії
Глушіння сигналів GPS над Балтійським морем «найімовірніше» є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.
Як зазначає міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, Росія може користуватися глушінням GPS як засобом гібридного впливу. Суттєвою частиною природи цього впливу є те, що важко категорично стверджувати, чи є певна дія прямим гібридним впливом.
Що не так з російським Су-57
Країни Балтії відреагували на глушіння GPS
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у розмові з виданням з Financial Times прокоментувала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» щодо цього питання.
За останні місяці через перешкоди постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів.
25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі в Тарту, повернулися в аеропорт вильоту через створені РФ перешкоди у GPS.
Helsingin kaupungin verkkosivusto on joutunut palvelunestohyökkäyksen kohteeksi maanantaina 6.5. Pahoittelemme hyökkäyksestä aiheutuvaa haittaa. Kerromme, kun sivusto on jälleen toiminnassa. Tällä hetkellä hel.fi-sivustosta on käytössä kopiosivusto: https://t.co/5ur3sHei6D pic.twitter.com/UMq4CkIxeC— Helsingin kaupunki (@helsinki) May 6, 2024
Коментарі (0)