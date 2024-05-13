У Харківській області російські військові під час наступу взяли в полон цивільних з Вовчанської громади і продовжують утримувати частину з них.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Росія взяла у полон цивільних з Вовчанського району

"За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що сьогодні деяким людям вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Наразі вони перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

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Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація, наголосили в прокуратурі. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).