У Харківській області російські військові під час наступу взяли в полон цивільних з Вовчанської громади і продовжують утримувати частину з них.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Росія взяла у полон цивільних з Вовчанського району
"За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що сьогодні деяким людям вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Наразі вони перебувають у безпеці.
Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.
Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.
Росіяни обстрілюють Харків та область
Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація, наголосили в прокуратурі. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
З Вовчанська за день евакуювали понад 1,5 тисячі людей
Ворог продовжує посилювати обстріли Вовчанська на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм.
"Ворог посилює обстріли Вовчанська. Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок", - повідомив Синєгубов.
Очільник Харківської ОВА також наголосив, що за кілька днів вдалось евакуювати майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожна особа отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного.
Ворожа ІПСО про події на Харківщині
В іншому повідомленні Синєгубов також наголосив, що ворожа ІПСО зараз спрямована на ситуацію на Харківщині.
"Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24-го лютого 2022 року. Вся інформація про нібито «виїзд» органів влади - абсолютні фейки", - йдеться в повідомленні.
ГУР знала про плани росіян щодо наступу на Харківщині
Нагадаємо, що українська розвідка знала про плани Росії.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За його словами, дії ворога на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий. Усі необхідні інстанції і їхнє керівництво були вчасно поінформовані.
Росіяни відправили на Харківщину солдатів Московського та Ленінградського військових округів.
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