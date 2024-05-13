Президент Росії Владімір Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії в неділю, 12 травня, та перевів Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Путін запропонував призначити новим міністром оборони Росії Андрія Бєлоусова. Це економіст, який раніше працював міністром економічного розвитку, помічником президента Росії з економічних питань і першим віце-прем'єром, відповідальним за економічні питання.

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Хоча Кремль не визнає цього, економічні скандали, які останнім часом охопили Міністерство оборони Росії, в тому числі арешт Тимура Іванова, заступника Шойгу, за звинуваченнями в корупції, могли бути одним з факторів.

Росіяни обурені такими кадровими змінами, адже вважають, що Білоусову не місце в міністерстві оборони Росії.

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Постійні спостерігачі за Кремлем та експерти вважають, останні кадрові перестановки Путіна свідчать, президент РФ зосередився не так на Україні, як на розгортанні довготривалої війни проти Заходу.

Так один користувач Валерій Удовиченко не розуміє чому Путін обрав саме Бєлоусова.

“-Не зрозумів? Яким боком цей економіст до оборони? Редактор не помилився?”, - пише він під новиною РИА,Новсти про кадрові зміни в Міноборони РФ.

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Окрім цього деякі росіяни вважають такі кадрові зміни новою тактикою Кремля.

“Взагалі армію ворога можна розорити і вони самі здадуться без бою від нестачі коштів... Може тому економіста і призначили? Щоб розорив американців і взяв Вашингтон без єдиного пострілу", - такої думки користувач під іменем Правдоруб.

Окрім цього росіяни задумаються щож трапилось із колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та та чого вирішили замінити саме зараз.

-Шойгу все?

- А що станеться з Шойгу?

- А чому він не у військовій формі?

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-Що не так із Шойгу?

“Під Шойгу і так зрозуміло було, що крісло диміло. Особливо після походу Пригожина. Така ситуація була трагічна і напружена. А Шойгу пропав, з'явився тільки після того, як все закінчилося. Суровікін [колишній Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії] усіх намагався втихомирити своїм авторитетом. Особисто моя повага, саме тоді до нього пройшла”, - пише інший користувач.

Російський користувач Алексей Москва вважає, що “не треба єкономістів ставити війнами управляти, це ганьба”.

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У відповідь на його слова Елена Березовская вважає, що “Війна - це війна економік в першу чергу. І для забезпечення армії як раз найбільше підійде єкономіст-математик, а не лихий вояка, що розмахує шашкою”.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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