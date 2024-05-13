Президент Росії Владімір Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії в неділю, 12 травня, та перевів Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.
Путін запропонував призначити новим міністром оборони Росії Андрія Бєлоусова. Це економіст, який раніше працював міністром економічного розвитку, помічником президента Росії з економічних питань і першим віце-прем'єром, відповідальним за економічні питання.
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Хоча Кремль не визнає цього, економічні скандали, які останнім часом охопили Міністерство оборони Росії, в тому числі арешт Тимура Іванова, заступника Шойгу, за звинуваченнями в корупції, могли бути одним з факторів.
Росіяни обурені такими кадровими змінами, адже вважають, що Білоусову не місце в міністерстві оборони Росії.
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Так один користувач Валерій Удовиченко не розуміє чому Путін обрав саме Бєлоусова.
“-Не зрозумів? Яким боком цей економіст до оборони? Редактор не помилився?”, - пише він під новиною РИА,Новсти про кадрові зміни в Міноборони РФ.
Окрім цього деякі росіяни вважають такі кадрові зміни новою тактикою Кремля.
“Взагалі армію ворога можна розорити і вони самі здадуться без бою від нестачі коштів... Може тому економіста і призначили? Щоб розорив американців і взяв Вашингтон без єдиного пострілу", - такої думки користувач під іменем Правдоруб.
Окрім цього росіяни задумаються щож трапилось із колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та та чого вирішили замінити саме зараз.
-Шойгу все?
- А що станеться з Шойгу?
- А чому він не у військовій формі?
-Що не так із Шойгу?
“Під Шойгу і так зрозуміло було, що крісло диміло. Особливо після походу Пригожина. Така ситуація була трагічна і напружена. А Шойгу пропав, з'явився тільки після того, як все закінчилося. Суровікін [колишній Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії] усіх намагався втихомирити своїм авторитетом. Особисто моя повага, саме тоді до нього пройшла”, - пише інший користувач.
Російський користувач Алексей Москва вважає, що “не треба єкономістів ставити війнами управляти, це ганьба”.
У відповідь на його слова Елена Березовская вважає, що “Війна - це війна економік в першу чергу. І для забезпечення армії як раз найбільше підійде єкономіст-математик, а не лихий вояка, що розмахує шашкою”.
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