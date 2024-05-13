У межах ІТ-коаліції Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору. Також країни обговорили подальшу співпрацю у сфері технологій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Естонія допоможе Україні посилити кіберпростір

«Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко зустрілась із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком та керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ коаліції з боку Міністерства оборони Естонії Лаурою Оолуп у Києві. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначила Черногоренко, Естонія – стратегічний партнер для України і завдяки спільній роботі Україна значно посилює можливості кіберфахівців.

У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міністерства оборони України та Збройних сил України. Партнери окремо відзначили професійність українських фахівців та підтвердили готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.

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Своєю чергою керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп відзначила високий рівень українських фахівців.

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«Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти Росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства», - зазначила Оолуп.

ІТ-коаліція для України - що варто знати

На другому засіданні Керівної Групи ІТ-коаліції 8 квітня зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Вони ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік.

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У межах коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Додаткові внески сумою понад 23 млн євро очікуються.

ІТ-коаліція для України була створена у лютому 2024 року. Тоді Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання відповідної угоди про співпрацю у цій сфері.

Угода передбачає, що країни-підписанти зобов'язуються співпрацювати протягом наступних 6 років для розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Також у лютому Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.

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