Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Єврокомісії.

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ЄС продовжив заходи підтримки торгівлі з Україною ще на рік

«Призупинення митних зборів і квот для українського експорту в ЄС буде продовжено на ще один рік відповідно до сьогоднішнього рішення Ради ЄС та голосування в Європейському парламенті від 23 квітня. Таким чином, ЄС ще раз підтвердив виконання зобов’язань підтримувати Україну так довго, як буде необхідно», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, автономні заходи торгівлі (АЗТ) застосувалися з червня 2022 року. Водночас вони враховують певні європейські занепокоєння. Зокрема, з огляду на суттєве збільшення імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та у 2023 роках оновлені АЗТ містять посилені захисні механізми. Це дозволяє застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС, однієї або кількох країн - членів Спільноти. Додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед. Запобіжники будуть автоматично застосовуватися, якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

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Цей процес має забезпечити стабільні рамкові умови для торгівлі як в Україні, так і в ЄС, для їх фермерів та бізнесу. Ці заходи є важливим кроком до відбудови України та її подальшої інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

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Оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.

Реакція України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи остаточне схвалення Євросоюзом «торговельного безвізу» для України, наголосив: «Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки».

Очільник уряду додав, що Україна продовжує «інтеграцію до ЄС в прискореному темпі».

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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