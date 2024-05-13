Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка і призначив заступником Олега Луговського.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

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Зеленський провів кадрові зміни у розвідці

Зокрема указом №319/2024 Президент звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка.

Алєксєєнко перебував на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки з 27 листопада 2017 року.

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Іншим указом №320/2024 призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Нещодавно Президент Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби.

Відповідний указ №309/2024 опублікований на сайті президента України.

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В документі йдеться: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

Президент України змінив командувача Сил спецоперацій

Деякий час тому Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України і призначив на цю посаду Олександра Трепака.

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Відповідні укази №313/2024 та №314/2024 від 9 травня опубліковані на сайті Президента.

Зазначимо, що 3 листопада 2023 року Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спецоперацій та призначив на цю посаду Лупанчука.