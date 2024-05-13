Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка і призначив заступником Олега Луговського.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський провів кадрові зміни у розвідці

Зокрема указом №319/2024 Президент звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка.

Алєксєєнко перебував на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки з 27 листопада 2017 року.

Advertisement

Іншим указом №320/2024 призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Нещодавно Президент Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби.

Відповідний указ №309/2024 опублікований на сайті президента України.

Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів
Більше по темі

Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів

За словами Президента України, скарг про нестачу боєприпасів немає вже два місяці.

В документі йдеться: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

Президент України змінив командувача Сил спецоперацій

Деякий час тому Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України і призначив на цю посаду Олександра Трепака.

Advertisement

Відповідні укази №313/2024 та №314/2024 від 9 травня опубліковані на сайті Президента.

Зазначимо, що 3 листопада 2023 року Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спецоперацій та призначив на цю посаду Лупанчука.

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Президент вшанував пам'ять жертв політичних репресій Зеленський
Президент вшанував пам'ять жертв політичних репресій
Київ Пост
16г тому
Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході Київ
Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході
Київ Пост
1д тому
Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів Зеленський
Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до ЄС Зеленський
Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до ЄС
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Естонія надасть Україні засоби для підсилення захисту кіберпростору
Далі » Сили оборони збили черговий російський Су-25