У Запорізькій області через 462 нічні атаки російськими силами пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Росія обстрілювала Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів... Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - повідомляє Федоров.
Як зазначається, 208 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське.
Під 232 артилерійськими обстрілами опинилися Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Роботине, Левадне та Малинівка.
"21 обстрілом з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине", - уточнив очільник Запорізької ОВА.
РФ обстрілювала Запорізьку область майже 400 разів
Нагадаємо, що Росія вже не вперше масовано обстрілює Запорізьку область.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Напередодні, 13 травня, російські сили 399 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла.
Мирні жителі не постраждали.
Про це також повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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