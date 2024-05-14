У Запорізькій області через 462 нічні атаки російськими силами пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія обстрілювала Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів... Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", -  повідомляє Федоров.

Як зазначається, 208 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське.

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Під 232 артилерійськими обстрілами опинилися Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Роботине, Левадне та Малинівка.

"21 обстрілом з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине", - уточнив очільник Запорізької ОВА.

РФ обстрілювала Запорізьку область майже 400 разів

Нагадаємо, що Росія вже не вперше масовано обстрілює Запорізьку область. 

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Напередодні, 13 травня, російські сили 399 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла.

Мирні жителі не постраждали.

Про це також повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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