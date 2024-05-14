"21 обстрілом з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине", - уточнив очільник Запорізької ОВА.

Під 232 артилерійськими обстрілами опинилися Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Роботине, Левадне та Малинівка.

Як зазначається, 208 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське.

"Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів... Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - повідомляє Федоров.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм .

У Запорізькій області через 462 нічні атаки російськими силами пошкоджені житлові будинки.

РФ обстрілювала Запорізьку область майже 400 разів

Нагадаємо, що Росія вже не вперше масовано обстрілює Запорізьку область.

Більше по темі Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.

Напередодні, 13 травня, російські сили 399 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла.

Мирні жителі не постраждали.

Про це також повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.