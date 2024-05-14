Країни НАТО допомагатимуть відбудовувати Україну та розвивати її структури, але зараз невідкладним завданням є підтримка України у війні, тому що без перемоги всі зусилля з відбудови втратять сенс.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в рамках Молодіжного саміту НАТО. Його цитує Укрінформ.

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НАТО має забезпечити перемогу Україні

"Для нас є важливим питання, яку роль НАТО може відігравати у відбудові України після війни. Але, перш за все, ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла. Тому що, якщо Україна не переможе, тоді не буде про що говорити у вимірі відбудови європейської та незалежної України. Тож найбільш негайним і найбільш важливим завданням є зараз надати Україні військову допомогу, що й роблять зараз НАТО та країни-союзниці. Нам потрібно продовжувати, та зробити цю підтримку більш передбачуваною, більш змістовною та рішучою. Ймовірно, ми будемо приймати таке рішення на саміті НАТО в липні", - наголосив Столтенберг.

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Більше по темі Німеччини проти залучення ППО НАТО до захисту неба України У Німеччині вважають, що залучення літаків або засобів ППО країн НАТО у відбитті російських повітряних атак стане «безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт».

За його словами, майбутнє відновлення України стане дуже витратним процесом. Запобігання руйнації є дешевшим процесом, ніж подальше відновлення. Щобільше засобів союзники нададуть Україні, щоб вона могла захистити себе, то менше зусиль потребуватиме її повоєнне відновлення.

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"Будь-яка ракета протиповітряного захисту, яку ми можемо надати для України, означатиме менше шкоди, менше руйнувань, а також менше необхідності у відбудові після війни. Ми маємо бути здатними допомогти Україні перемогти – це важливо для українців і для нас. Кожен день, поки триває ця війна, приносить більше руйнації, тож більші витрати й ресурси будуть необхідними для того, щоб усе це відновити. Але передумовою такого відновлення є перемога", - пояснив очільник Альянсу.

Столтенберг пояснив, що чим швидше Україна зможе перемогти, тим швидше завершиться війна. Це забезпечить тривалий мир для України, яка переможе як суверенна, незалежна європейська держава.

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"НАТО вже зараз відіграє важливу роль у відбудові оборонних та безпекових інституцій України. Союзники будуть продовжувати цю роботу, щоб Україна змогла не лише відбудувати власні спроможності, а й стати повноправним членом Альянсу в майбутньому", - зауважив генеральний секретар НАТО.

Німеччина проти залучення ППО НАТО до захисту українського неба

Нагадаємо, що в травні німецький уряд наголосив, що можливість залучення літаків або засобів протиповітряної оборони країн НАТО до відбиття російських повітряних атак над західною частиною України стане "безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт".

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Про це повідомляв речник федерального уряду Штеффен Гебештрай.

За його словами, уряд Німеччини відхилив це з "важким серцем", адже дійшов висновку, що це буде перетином межі до прямої участі [НАТО у війні – ред].

Те ж саме Гебештрай відніс і до пропозицій, які зараз висуваються в тому чи іншому світлі.