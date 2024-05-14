У новій перехопленій розмові ГУР російські командири погрожують своїм солдатам розстріляти їх, якщо ті відмовляються йти у наступ у Харківській області. Місцеве командування відрізало шляхи відступу для своїх підлеглих загороджувальними загонами, які у випадку спроб втечі повинні їх розстріляти.

Російські командири погрожують загороджувальними загонами

“У нас стоїть заградотряд [ред.- загороджувальний загін], ніхто не вийде! Нехай штовхаються вперед, скажи їм! Командир я! Ваше командування дало добро!”, - каже російський військовослужбовець у перехопленій розмові, що опублікувала розвідка у вівторок, 14 травня.

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Російським солдатам погрожують смертю за відмову йти в атаку за наказом комнадирів.

“Запитуйте у пацанів, що я з вами зроблю! Тому, нах*й не будьте зрадниками п'ятисотими! Вигляньте туди, куди вам сказав Лукас. Там вас зустрінуть, бл*дь, пацани, не тупіть, нах*й”, - каже росіянин.

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Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

“Ви помрете, якщо зараз залишитесь, я сам особисто на вас, с*ка нах*й наведу Д-30 і вам п*зда”, - додав він.

 

Kyiv Post поговорив з жінкою, яка працює в розвідці 

Минулого року Kyiv Post узяв інтерв'ю у Марії*, яка працює одним із професійних підслуховувачів української розвідки, і вона розповіла про шокуючі речі, які вона чує.

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Росія регулярно відкидає зміст перехоплених дзвінків, які публікує Україна, заявляючи, що вони підроблені, про що Kyiv Post і запитав Марію.

Вона сказала: "Так, вони всі справжні, хоча можуть здатися божевільними. Іноді я сама не вірю словам, які чую, але ми маємо те, що маємо".

Інші шокуючі перехоплені ГУР розмови росіян

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт, в той час як цивільне населення панічно боїться призову до армії.

Наприклад, була підслухана телефонна розмова російського солдата, який повідомив, що частина московського батальйону порушила наказ і зараз "простоює в лісі, не беручи участі в бойових діях".

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В іншому випадку російські солдати скаржилися на те, що їм не давали відпустки майже два роки, і говорили, що "скоро ми зберемо натовп і попрямуємо до Росії".

Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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