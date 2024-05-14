У новій перехопленій розмові ГУР російські командири погрожують своїм солдатам розстріляти їх, якщо ті відмовляються йти у наступ у Харківській області. Місцеве командування відрізало шляхи відступу для своїх підлеглих загороджувальними загонами, які у випадку спроб втечі повинні їх розстріляти.

Російські командири погрожують загороджувальними загонами

“У нас стоїть заградотряд [ред.- загороджувальний загін], ніхто не вийде! Нехай штовхаються вперед, скажи їм! Командир я! Ваше командування дало добро!”, - каже російський військовослужбовець у перехопленій розмові, що опублікувала розвідка у вівторок, 14 травня.

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Російським солдатам погрожують смертю за відмову йти в атаку за наказом комнадирів.

“Запитуйте у пацанів, що я з вами зроблю! Тому, нах*й не будьте зрадниками п'ятисотими! Вигляньте туди, куди вам сказав Лукас. Там вас зустрінуть, бл*дь, пацани, не тупіть, нах*й”, - каже росіянин.

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“Ви помрете, якщо зараз залишитесь, я сам особисто на вас, с*ка нах*й наведу Д-30 і вам п*зда”, - додав він.