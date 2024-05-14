Держслужбовці категорії «Б» та «В» тепер бронюватимуться на 50% від їхньої кількості.

Про це повідомляє "Армія Inform", цитуючи речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Держслужбовці, без яких державна, судова влада не зможуть функціонувати, будуть заброньовані. Якщо говорити про зміни, то з набуттям чинності закону держслужбовці категорії «Б» та «В» тепер бронюватимуться на 50%", - пояснив Дмитро Лазуткін.

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Як зазначив речник Міноборони, держслужбовців категорії "А" — це вищий корпус держслужби, ці зміни не торкнуться. Але тепер доволі велика кількість людей підлягає мобілізації на загальних підставах.

"Це вочевидь логічна норма, яка вводиться з 1 вересня 2025 року. Не зараз, не з 18 травня. Це буде свідченням, що в державних службах мають працевлаштовуватися люди, які хочуть захищати Батьківщину або мають такий досвід", - наголосив Лазуткін.

Більше по темі Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених Президент України підписав закон про створення інституту умовно-дострокового звільнення засуджених для їх участі в обороні та захисті країни.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, що Kyiv Post нещодавно розбирався в тому, як відбуватиметься мобілізація засуджених.

На думку юриста-криміналіста Костянтина Падалка, в законі немає обмеження щодо осіб, які вчинили вбивство, лише щодо тих, які вчинили подвійне або потрійне вбивство. Крім того, треба розуміти, що вбивство може бути різним.

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Законом заборонено залучати до мобілізації осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, тих, хто посягав на її територіальну цілісність, тих, хто скоїв статеві злочини, зокрема, згвалтування, засуджених за причетність до незаконного обігу наркотичних речовин, а також тих, хто скоїв ДТП у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, і це призвело до смерті потерпілих.

"Суть умовно-дострокового звільнення полягає в тому, що особу, яка відбула більшу частину призначеного судом покарання, можуть звільнити за погодженням адміністрації виправного установи за умови, що ув’язнений не порушував дисципліни, добре себе поводив та сумлінно працював", - пояснив Падалко.