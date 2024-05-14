Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що близько другої години ночі у вівторок, 14 травня, біля залізничної станції Котлубань у Волгоградській області Росії, за 300 км від українського кордону, зійшли з рейок кілька вагонів-цистерн вантажного потяга із нафтопродуктами.
Керівництво російської залізниці спочатку назвало винуватцями інциденту "невідомих зловмисників", але пізніше, як повідомляє російський телеграм-канал «База», назвало причиною аварії атаку українського безпілотника-камікадзе.
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"База" повідомляв, що загалом дев'ять вагонів-цистерн зійшли з колії, дві цистерни загорілися, одна вибухнула, паливо вилилося на землю й загорілося. За повідомленням МНС Росії пожежу вдалося локалізувати й ліквідувати приблизно о 3:30 ночі, але "База" запевнила своїх читачів, що пожежа тривала до 7-ї ранку.
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РІА "Новости" повідомило, що цистерна із дизельним пальним та автомобіль, що перевозив пиломатеріали, загорілися, це загоряння було ліквідовано приблизно о 6:40 ранку, і незабаром після цього відновився рух однією залізничною колією.
Згідно із повідомленням речників Приволзької залізниці, оприлюдненим у вівторок вранці, через сходження з рейок нафтових цистерн були скасовані або відкладені рейси як вантажних, так і пасажирських потягів між Волгоградом і Санкт-Петербургом.
Це вже не перша атака на залізничне сполучення на території Росії, яку приписують українськими спецслужбами. У червні 2023 року в Бєлгородській області два безпілотники-камікадзе пустили під укіс вантажний потяг з 15 вагонів і сильно пошкодили залізничну колію. А на початку грудня Служба безпеки України (СБУ) визнала, що це її агенти наприкінці листопада здійснили низку диверсій на Байкало-Амурській залізниці в російській республіці Бурятія.
У ніч з 29 на 30 листопада внаслідок вибуху у Північномуйському тунелі були знищені 19 із 50 вагонів вантажного потяга, завантаженого дизельним і авіаційним пальним. Вибухом були сильно пошкоджені залізничні колії, і рух тунелем на певний час припинився.
Ця диверсія змусила росіян спрямувати потяги об’їзним маршрутом, але й там пізніше того ж дня зафіксували вибух на іншому потязі з пальним. Потяг саме перетинав «Чортів міст», коли відбувся інцидент, і виникла внаслідок вибуху пожежа, що розповсюдилася на значну площу навколо залізниці, знищила шість вагонів-цистерн. Відповідальність за обидві атаки також взяла на себе СБУ, керівництво якої відверто заявило, що вважає логістичні шляхи забезпечення армії РФ, зокрема й залізничну інфраструктуру, законними, більш того, пріоритетними цілями України.
Kyiv Post звернувся до своїх джерел в українській розвідці за коментарем щодо сьогоднішньої атаки, але вони відмовилися щось коментувати, заявивши, що розвідка ще оцінює й перевіряє повідомлення про цей інцидент.
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