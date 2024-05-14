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Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Тарас Висоцький

Народився 1986 року у Рівненській області. У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», здобувши кваліфікацію магістра з менеджменту.

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Трудову діяльність розпочав у 2006 році на посаді менеджера приватного підприємства «Здолбунівветпостач». З 2011 по 2013 роки – експерт з аграрних ринків ТОВ «Ніка ПП».

Протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків, генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

У 2019 році обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. З 2019 по 2021 рік – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 506-р Висоцького Тараса Миколайовича призначено першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України.

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Василь Шкураков

Народився у 1982 році. У 2005 закінчив Український державний університет економіки і фінансів, має ступінь магістра.

З 2005 по 2017 роки працював у Міністерстві фінансів України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту, а з 2018 році працював в міністерстві на посаді заступника Міністра.

З 2017 по 2018 рік обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО». У 2020 році був призначений Генеральним директором ПрАТ «Укрфінжитло».

З серпня 2021 року — перший заступник Міністра інфраструктури України.

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Верховна Рада відправила Кубракова у відставку

9 травня Верховна Рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідну ініціативу №11248 підтримали 272 народні депутати.

Кубраков був звільнений із займаної посади, як йдеться в постанові, авторами якої виступили 40 парламентарів, з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.