Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон «Про прозорість іноземного впливу». Закон передадуть на підпис президентці країни.

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

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У Грузії у третьому читанні схвалили закон про "іноагентів"

Незважаючи на протести десятків тисяч громадян, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії, скандальний законопроєкт підтримали 84 депутати, 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Грузії Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей документ. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту. Однак «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

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Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказано. Ймовірно, парламент зможе остаточно затвердити закон у середині червня.

В уряді заявили, що можуть зважити на «змістовні рекомендації» від західних партнерів у рамках механізму вето. Зурабішвілі ж відповіла Кабміну, що не ввійде «ні в які маніпуляції з метою його якось ушляхетнити».

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Вона запропонувала парламентській більшості ввести закон у дію з 1 листопада після проведення у жовтні парламентських виборів.

У Мін'юсті Грузії заявляли, що протестувальники проти закону про "іноагентів" могли бити своїх

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що напади на протестувальників здійснювали самі ж активісти.

“Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось іще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні”, – сказав Брегадзе.

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Напередодні керівна партія "Грузинська мрія" анонсувала створення публічних “чорних списків” громадян, які у соцмережах відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті, тобто тих, хто є противниками закону про “іноагентів” та учасників протестних акцій.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен “для загального морального засудження”.

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

У повідомленні зазначається, що за законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.

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Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "за два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

Після ухвалення закону країну знову сколихнула хвиля протестів.