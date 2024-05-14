Рада Європейського Союзу дала зелене світло регулярним виплатам за програмою для України.

Про це повідомили на сайті Європейської ради.

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"Було зроблено важливий крок для надання так необхідної, регулярної та передбачуваної фінансової підтримки для відновлення, реконструкції та модернізації України протягом наступних чотирьох років. ЄС ще раз підтвердив свою відданість стабільності та зростанню України", - прокоментував міністр фінансів Бельгії та президент Ради Вінсент ван Петегем.

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"Рада ЄС сьогодні ухвалила виконавче рішення, яке надає позитивну оцінку "Українського плану", в якому викладені наміри уряду України щодо відновлення, відбудови та модернізації країни, а також щодо реформ, які вона планує здійснити в частині процесу розширення протягом наступних чотирьох років. Рада ЄС, зокрема, дійшла висновку, що завдяки цьому плану Україна виконує передумови для надання підтримки в рамках Українського фонду (до 50 мільярдів євро), і що віднині регулярні платежі можуть розпочатися", - йдеться у повідомленні.

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ЄС здійснюватиме відповідні платежі для України за результатами втілення погоджених реформ та кількісних та якісних показників у реформах та інвестиціях, які будуть спрямовані на реалізацію великого потенціалу країни з економічного зростання, забезпечення стійкої макроекономічної стабільності, на покращення фіскальної ситуації, а також на підтримку подальшого руху України до євроінтеграції. Всі кількісні та якісні кроки мають бути здійснені до кінця 2027 року, коментує Європейська Рада.

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Як надаватиметься фінансова підтримка за "Українським планом"

Рада ЄС наголосила, що фінансова підтримка для України за "Українським планом" надаватиметься за передумови, що "Україна продовжуватиме дотримуватися та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, та гарантуватиме дотримання прав людини. Така фінансова підтримка також залежатиме від зміцнення верховенства права, забезпечення незалежності судової системи, від посилення реформ в системі державного управління, а також від ефективної боротьби з корупцією,особливо з корупцією високого рівня, та протидії відмиванню грошей".

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"Сьогоднішнє рішення надасть Європейській комісії можливість виплатити до 1,89 мільярда євро попереднього фінансування, поки не розпочнуться регулярні платежі, що пов’язані із імплементацією індикаторів реформ та інвестицій, відповідно до Українського плану", - пояснюється в документі.

"Ukraine Facility" - що відомо

Рада ЄС сьогодні погодила план реформ для регулярного отримання Україною фінансування з пакета Ukraine Facility. Це дозволить Україні отримати 1,89 млрд євро попереднього безумовного фінансування.

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Про це повідомило Міністерство економіки України.

Транш очікується після підписання Україною Рамкової угоди та її ратифікації Верховною Радою.

Як зазначила Міністерка економіки України Юлія Свириденко, за чотири роки реалізація Плану дозволить Україні створити сприятливі умови для економічного відновлення та євроінтеграції у багатьох сферах життя країни. Затвердження Плану дозволить Європейській Комісії надати Україні до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування. Україна отримуватиме регулярні виплати за виконання передбачених у Плані квартальних індикаторів впродовж 4 років дії програми.