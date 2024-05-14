На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області росіяни проводять уроки, на яких підлітків вчать визначати «екстремістів» та «терористів» й повідомляти про них окупантам.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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На ТОТ українських дітей вчать доносам

«На тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей вчать визначати «екстремістів» та «терористів» й повідомляти про них окупантам. Під час уроків також дітям демонструють пропагандистські відео й читають лекції про «нацистів» в Україні.

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Таким чином, наголошують в ЦНС, ворог хоче виявити нелояльне населення серед батьків, використовуючи дітей. При цьому дітям вбивають в голову, що любити свою Батьківщину є ознакою екстремізму й таким чином залякують їх та намагаються маргіналізувати все українське.

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Росія активно вербує українських дітей до своїх військових вишів

На тимчасово окупованих територіях України росіяни активізували кампанію з вербування дітей на навчання до російських військових вищих навчальних закладів. Окупаційні адміністрації Кремля активізували так званий "відбір" серед випускників місцевих шкіл для подальшого навчання в російських вищих військових та міліцейських закладах освіти.

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"Зокрема, учням одинадцятих класів пропонується навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи «Пермскій воєнний інстітут войск національной гвардії РФ»”, – повідомляють у ЦНС.

Як зазначається, така активна кампанія підтверджує брак кадрів в органах та структурах «головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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