Російська армія завдала ракетних та авіабомбових ударів по Харкову, зокрема, по житловим кварталам у різних районах міста. Росіяни влучили у житлову 20-поверхівку - сталася руйнація. Також пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали 18 людей.
Атака на Харків - що відомо
Росіяни завдали сім авіаударів по Харкову, кількість постраждалих вже сягла 18 осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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"Під час наземних боїв на Харківському напрямку ворог не полишає спроб також і тероризувати цивільне населення обласного центру. Сьогодні противник посеред білого дня завдав 7 авіаударів по житловому сектору Харкова", - йдеться у повідомленні.
Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення отримала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому стані.
Росіяни обстрілюють Харків та область
У Харкові внаслідок ворожого удару є влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку, зайнялися близько десяти гаражів, повідомив Терехов.
"Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі", - йдеться у повідомленні.
За словами Терехова, на місці іншого влучання пошкоджена багатоповерхівка, зайнялися близько десяти гаражів.
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