Російська армія завдала ракетних та авіабомбових ударів по Харкову, зокрема, по житловим кварталам у різних районах міста. Росіяни влучили у житлову 20-поверхівку - сталася руйнація. Також пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали 18 людей.

Атака на Харків - що відомо

Росіяни завдали сім авіаударів по Харкову, кількість постраждалих вже сягла 18 осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Під час наземних боїв на Харківському напрямку ворог не полишає спроб також і тероризувати цивільне населення обласного центру. Сьогодні противник посеред білого дня завдав 7 авіаударів по житловому сектору Харкова", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення отримала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому стані.

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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

У Харкові внаслідок ворожого удару є влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку, зайнялися близько десяти гаражів, повідомив Терехов.

"Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі", - йдеться у повідомленні.

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За словами Терехова, на місці іншого влучання пошкоджена багатоповерхівка, зайнялися близько десяти гаражів.

 

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