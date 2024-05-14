Російська армія завдала ракетних та авіабомбових ударів по Харкову, зокрема, по житловим кварталам у різних районах міста. Росіяни влучили у житлову 20-поверхівку - сталася руйнація. Також пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали 18 людей.

Атака на Харків - що відомо

Росіяни завдали сім авіаударів по Харкову, кількість постраждалих вже сягла 18 осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Під час наземних боїв на Харківському напрямку ворог не полишає спроб також і тероризувати цивільне населення обласного центру. Сьогодні противник посеред білого дня завдав 7 авіаударів по житловому сектору Харкова", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення отримала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому стані.