Співробітники LTG Cargo на прикордонному з Білоруссю залізничному пункті Кена в понеділок помітили російський вагон зі знаком "Z", що прибув на литовську територію. Вагон був відчеплений і не пропущений на литовську територію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на литовського мовник LRT.

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У Литву знову не впустили російський вантажний вагон із символом "Z"

Це вже друга за останні кілька днів спроба провезти вагон із подібним маркуванням на литовську територію через прикордонний пункт Кена.

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Вагони, що не відповідають положенням Адміністративного кодексу Литовської Республіки, заборонено приймати до перевезення територією Литви. Символ "Z", який вважається пропагандою військової агресії та військових злочинів проти людяності, додано до списку заборонених символів ще 2022 року.

"LTG Cargo" разом з іншими органами, що займаються контролем вантажних перевезень, постійно стежить за станом вагонів, що прибувають на литовські прикордонні станції.

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Через Литву можна перевозити тільки вантажі, які відповідають вимогам санкцій ЄС, а вагони, що використовуються для перевезення, повинні відповідати міжнародному та литовському законодавству. Будь-які написи на вагонах мають відповідати литовському законодавству та вимогам громадського порядку.

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Минулого четверга Литовська Служба охорони державного кордону повідомила, що на стіні одного з вагонів вантажного потягу, який прибув з Білорусі та прямував до Калінінградської області РФ, був помічений знак Z, нанесений сірою аерозольною фарбою. Литовські прикордонники відчепили вагон від поїзда і не пустили його в Литву.

Литва готова відправити своїх військових в Україну

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

"Інгріда Шимоніте повідомила FT, що вона має дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, про що її уряд уже заявляв, але Київ поки не просив про це", - повідомляється в публікації.

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Як зазначила Шимоніте, якби Литва думала лише про реакцію Росії, то не могла би нічого відправляти. Кожного другого тижня всі чують, що комусь погрожують ядерним бомбардуванням.

Росія посилює атаки на українську інфраструктуру, електростанції, школи та лікарні, аби спричинити нову хвилю біженців, вважає вона.

«Ми не будемо організовувати депортацію чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було би незаконно», - наголосила Шимоніте, спираючись на те, що ЄС гарантував захист до березня 2025 року.