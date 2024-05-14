Американські та австралійські розробнили представили прототипи двох бойових дронів, які здатні виконувати завдання в безпілотному режимі під водою. Раніше такі завдання не вдавалося виконати через проблеми зв’язку на морських глибинах.

Про це повідомляє CNN.

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Штати і Австралія презентували прототипи інноваційних дронів

«Ghost Shark і Manta Ray – так звуться прототипи підводних апаратів без екіпажу»,- йдеться у повідомленні.

Фахівці вважають, що підводні апарати можуть представляти майбутнє морських війн та демонструвати здатність застосовувати всю доступну бойову потужність і водночас мінімізувати небезпеку для життя людей.

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«Використання безпілотників у повітряній війні стало звичним явищем»,- зауважується в публікації.

Зокрема автори роблять акцент, на тому, що США активно використовували повітряні БПЛА під час конфліктів в Іраку й Афганістані з 1990-х років. Новіші розробки стали ключовими елементами у війні Росії проти України.

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«Київ також створив морські надводні безпілотники, які завдали великих втрат набагато більшим і дорожчим кораблям Чорноморського флоту Росії»,- зазначили у CNN.

Відмінність підводних дронів від надводних та повітряних полягає в тому, що ними не можна керувати із супутників, а також за допомогою світла/лазера чи радіохвиль. Дослідники стверджують, що підводний зв’язок потребує більше енергії, однак він може бути втрачений за багатьох причин, у тому числі, через температуру води, її солоність, а також глибини.

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Виробники нового покоління військових дронів не кажуть, як вони владнали проблеми, пов’язані зі зв’язком. Однак коли прототипи цих дронів були представлені, їх назвали «найдосконалішими підводними автономними транспортними засобами у світі».

Українські морські дрони MAGURA V5 завдали збитків Чорноморському флоту РФ на 500 млн доларів

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що морські дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. Спеціалісти продовжують удосконалювати безпілотники для завдання ще більших уражень.

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Юсов вважає, що секрет дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Він назвав дрон Magura V5 одним із головних винищувачів російського флоту.

MAGURA V5 - що варто знати

Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.

Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.

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Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.