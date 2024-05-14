Міністерство закордонних справ Молдови анонсувало укладання угоди із Євросоюзом про співпрацю в межах Партнерства у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомляє NewsMaker.

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У Молдові анонсували підписання оборонної угоди з ЄС

У зовнішньополітичному відомстві країни пояснили, що Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва у цих галузях, яку Кишинів укладе із ЄС у «найближчому майбутньому» відповідно до цілей Стратегії національної безпеки Молдови.

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Зазначається, що більшість заходів, які передбачає Партнерство, вже втілюють на практиці, однак укладання угоди стане основою для більш систематичного співробітництва із ЄС.

«По суті, Партнерство буде функціонувати як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами», – розповіли у міністерстві.

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В МЗС додали, що на основі Партнерства Молдова і ЄС будуть обговорювати ситуацію у сфері безпеки та оборони, а також зможуть встановити тематичні діалоги по конкретних галузях, які представляють взаємний інтерес.

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У документа про партнерство не буде статусу міжнародної угоди, він буде базуватися на політичних зобов’язаннях.

Лідери країн Балтії закликали розпочати переговори про членство в ЄС з Україною та Молдовою

У спільній заяві з нагоди 20-ї річниці вступу Латвії, Литви та Естонії до Європейського Союзу Президенти Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови в ЄС.

Очільники держав зауважили, що неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. Міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України, яка відстоює спільні демократичні цінності та заснований на правилах світовий порядок.

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«Ми підтримуватимемо країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС. Ми закликаємо до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою та початок переговорів про вступ у червні 2024 року», - закликали лідери трьох країн.