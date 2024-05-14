Сьогодні Київ відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. Американський дипломат зустрівся з Президентом України та столичними студентами. Kyiv Post зібрав основні заяви Блінкена.

Штати хочуть укласти з Україною безпекову угоду терміном на 10 років

Під час виступу в Київському політехнічному інституті Блінкен повідомив, що Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення ВПК.

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Держсекретар зазначив, якщо Росія або хтось ще нападе на Україну, то США негайно співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні, щоб скоординувати, як країна може відбити загрозу.

За його словами, що двостороння угода зі США також буде спрямована на зміцнення українського ВПК, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.

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США наближають Україну до НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав Блінкен.

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Він зауважив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким.

Держсекретар додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

Блінкен нагадав, що понад 30 років український народ відстоює своє право "обрати шлях до демократії, до Європи, до Заходу".

"Саме за цей шлях проголосували мільйони українців з усіх регіонів країни у 1991 році. Саме за нього українці вийшли на Майдан 2004 року, а потім знову 2014-го. І саме тому ви так наполегливо чинили опір повномасштабному вторгненню Путіна. Ваша рішучість написати майбутнє своєї нації – ось чому так багато людей по всьому світу надихаються вашою боротьбою", - сказав він.

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Союзники України мають змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України

Держсекретар США вважає, що союзники Києва з країн Заходу мають зробити ще один важливий крок - змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

"Те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов'язана відновити. Цього потребує міжнародне право. Це те, на що заслуговує український народ. Наш Конгрес дав нам право заарештовувати російські активи у Сполучених Штатах. Ми маємо намір їх використати", - підкреслив Блінкен.

Він додав, що США працюють із партнерами по G7 над тим, щоб заморожені суверенні активи Росії були використані для компенсації збитків, "які продовжує завдавати Путін".

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"G7 може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужний сигнал Путіну, що час не на його боці", - зауважив держсекретар.

Україна перебуває у критичному моменті війни з Росією

"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує ще один наступ на Україну", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що РФ намагається наступати на Харків, а також на сході України, "хвиля за хвилею посилаючи російських солдатів, іранські дрони, північнокорейські ракети, танки та літаки, які збудовані та обслуговуються деталями, які поставив Китай".

"Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби від українців, які вже пожертвували так багато", - зауважив держсекретар США.