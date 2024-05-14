Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським засудив посилення російських атак проти України, а також повідомив про постачання зброї найближчим часом.

Про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками розмови.

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Лідер Франції пообіцяв постачання зброї Україні

У повідомленні йдеться, що французький президент "рішуче засудив інтенсифікацію російських ударів по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, а також нинішній наступ".

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Також Макрон підтвердив рішучість Франції надавати всю необхідну підтримку "в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами" для подолання загарбницької війни Росії.

"Він також детально розповів про поставки зброї які будуть здійснені в найближчі дні та тижні на підтримку українських військових зусиль", – додали в Єлисейському палаці.

Більше по темі Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході За словами президента, наступ РФ може складатися з кількох хвиль, перша була на Харківщині.

Президент Франції нагадав про свою пропозицію "олімпійського перемир'я". Він наголосив на важливості олімпійського перемир'я для того, щоб Росія припинила свої операції та щоб були вжиті всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів, які поважають міжнародне право і законні інтереси України.

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Макрон заявляв, що узгодження з Китаєм щодо України та Близького Сходу є вирішальним

6 травня у вступній промові перед тристоронньою зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Єлисейському палаці Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що координація позицій з Китаєм щодо найбільших криз у світі - вирішальна, Європа потребує діалогу з Китаєм більше, ніж будь-коли.

"Очевидно, що нам потрібен цей європейсько-китайський діалог більше, ніж будь-коли, я висловлювався про це нещодавно, коли говорив про нашу Європу. Ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, і нам потрібно долати структурні труднощі", – деталізував Президент Франції, нагадавши про свою промову в Сорбонні щодо майбутнього бачення Європи.