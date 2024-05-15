Комітет із закордонних справ Конгресу депутатів Іспанії ухвалив резолюцію про офіційне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення комітету.

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За даними Укрінформ, резолюцію вніс на розгляд депутат від партії Vox Карлос Флорес.

Як зазначається, окрім заклику про визнання Голодомору та публічного вшанування його жертв, документ пропонує уряду продовжувати підтримку України "задля захисту її демократії та територіальної цілісності від російського авторитарного режиму".

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Держави-члени ООН підписали Декларацію до 90-х роковин Голодомору

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Україна запропонувала державам-членам ООН підписати Декларацію щодо роковин Голодомору, аби продемонструвати міжнародну солідарність.

Про це повідомляв Голова Комітету СКУ зі зв’язків з ООН Андрій Добрянський.

Більше по темі Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) використовує майданчик для кампанії проти Північноатлантичного альянсу та закликів припинити постачання зброї в Україну.

За його словами, 45 держав-членів ООН погодили Декларацію, аби вшанувати памʼять людей, що загинули від голоду, та визнати актуальність уроків минулого.