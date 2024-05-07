Під час 77-го Каннського міжнародного кінофестивалю, 19 травня відбудеться другий "UKRAINIAN FASHION FILM FESTIVAL" — благодійний вечір української культури, краси та моди, яка оспівує прадавнє коріння та вишукану культуру України. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Метою заходу є знайомство спільноти з душею сучасної України через її культуру, зокрема, завдяки показам останніх колекцій відомих українських дизайнерів, фільмам, частуванню традиційними стравами у сучасній інтерпретації, красі, мистецтву, культурі, зірковим виконавцям, менторам. Також захід має показати незламність українського народу та його національну ідентичність", - йдеться в повідомленні.

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Ведучим вечора буде Олег Скрипка, лідер рок-гурту «Воплі Відоплясова», власник та організатор фестивалю «Країна Мрій», а також засновник фестивалю сучасної української рок-музики «Рок Січ».

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Окрім показів мод, виставок та фільмів української індустрії, також заплановані виступи українських артистів, серед них - YAGODА та ІлонаГвоздьова, яка стала переможницею проєкту «Танці з зірками». Головною зіркою заходу буде учасниця Євробачення 2024 Jerry Heil.

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Україна в Каннах

Минулорінчий кінофестиваль у Каннах привернув увагу до документальної стрічки польського режисера Мацєка Хамелі "Подорож відкуди куди".

Під час 76-го Каннського кінофестивалю знімальна група фільму "Подорож відкуди куди" організувала акцію солідарності з Україною 22 травня.

Учасники кіногрупи зібралися на килимі, привезеному до Канн з Лукашівки - села на Чернігівщині поблизу кордону з Росією. Він був пошкоджений внаслідок бомбардування будинку його власниці.