На закритому засіданні у вівторок уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 10 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, а також оголосив про надання дронів улітку.

Про це пише видання Delfi, цитуючи прем'єр-міністерку Евіку Сіліню та міністра оборони Андріса Спрудса.

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Як повідомив Спрудс, на виділені Латвією гроші планується придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-мм снарядів.

За даними видання, вказана сума передбачена так званою "чеською ініціативою" щодо постачання артилерійських боєприпасів Україні.

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"Нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 дронів. На червень намічено відправлення другої партії, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування у розмірі понад півмільярда євро на закупівлю дронів. Цього року та в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це 112 млн. євро", - уточнив міністр.

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Латвія аносувала партію військової допомоги Україні

Нагадаємо, що у квітні уряд Латвії затвердив надання Україні нової партії військової допомоги із зенітними гарматами малої дальності та безпілотниками для спостереження.

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Про це повідомляла прем’єрка країни Евіка Сіліня.

За її словами. уряд затвердив передачу для ЗСУ установок NBS, тактичних безпілотних систем спостереження, а також інших необхідних матеріально-технічних засобів.

Україна з Латвією нарощують виробництво дронів

Також у квітні під час спільної пресконференції з головою МЗС Латвії Байбою Браже Дмитро Кулеба повідомив, що українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БПЛА.

Про це зазначалося на сайті Міністерства закордонних справ України.

За словами Кулеби, Україна та Латвія ведуть спільну роботу над нарощуванням цього виробництва. Він вважає, що українські та латвійські компанії можуть багато зробити в цьому напрямку.