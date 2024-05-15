Адміністратор NASA Білл Нельсон призначив Девіда Сальваньїні новим керівником агентства з питань штучного інтелекту.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

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«Штучний інтелект безпечно використовується в NASA протягом десятиліть, і в міру того, як ця технологія розширюється, вона може прискорити темпи відкриттів», — сказав Нельсон.

На його думку, важливо залишатися в авангарді вдосконалення та відповідального використання штучного інтелекту. У цій новій ролі Сальваньїні керуватиме зусиллями NASA, спрямованими на відповідальне використання ШІ у космосі та на Землі на благо всього людства.

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Як зазначається в пресрелізі, Сальваньїні приєднався до NASA в 2023 році після більш ніж 20 років роботи в розвідувальній спільноті. До роботи в NASA він працював в Офісі директора національної розвідки США як директор групи архітектури та інтеграції та головним архітектором.

До призначення Сальваньїні головна наукова співробітниця агентства Кейт Келвін виконувала обов’язки відповідальної представниці NASA з питань штучного інтелекту.

Meta маркуватиме світлини, створені штучним інтелектом

Meta позначатиме всі зображення, які були створені за допомогою штучного інтелекту, на власних платформах.

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Про це повідомили в пресрелізі компанії.

Як зазначалося, Meta співпрацює з галузевими партнерами, щоб узгодити загальні технічні стандарти, які сигналізують про те, що контент був створений за допомогою ШІ. Ці стандарти дадуть змогу позначати створені штучним інтелектом зображення, які користувачі публікують у Facebook, Instagram і Threads.

"У компанії хочуть дізнатися набагато більше про те, як люди створюють і діляться контентом, зробленим завдяки ШІ. Meta також нагадала, що вже використовує ШІ-системи для інших цілей", - йшлося в повідомленні.