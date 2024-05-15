На зростання чисельності населення Естонії другий рік поспіль найбільший вплив має імміграція громадян України.

Про це повідомлив естонський мовник ERR із посиланням на Департамент статистики.

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Як зазначається, половина іммігрантів мали громадянство України, з них в Естонії на постійній основі залишилося жити 13 082 особи. За рік кількість іммігрантів із громадянством України зменшилась у два з половиною рази.

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"Минулого року Естонію залишило 12 543 особи, з них 1643 були громадянами України. Станом на початок 2024 року в Естонії проживало 60 414 громадян України, вони становлять 4,4% від усього населення. З них 44 480 осіб, тобто три чверті (73%) прибули до Естонії з початку 2022 року", повідомила Тер'є Трасберг, керівниця групи статистики населення та освіти Департаменту статистики.

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Як пояснила Трасберг, зниження народжуваності протягом кількох років поспіль насамперед є відображенням настроїв у суспільстві. Невпевненість у майбутньому, спричинена економічним спадом та війною в Україні, знижує бажання сімей заводити дітей.

Торік в Естонії народилися 10 949 дітей, що на 697 менше, ніж у 2022 році. Це новий найнижчий показник народжуваності в історії демографічної статистики Естонії.

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З початку 2024 року в Україні народилися майже 48 тисяч немовлят

Нагадаємо, що з початку 2024 року в Україні народилося 47 772 немовлят. Найбільше народилося в Києві - 5 568, Львівській - 4 278, Дніпропетровській - 3 963, Одеській - 3 454, Рівненській - 2 556 областях

Про це повідомила Національна служба здоров'я України на своїй сторінці Фейсбук.

Як зазначала НСЗУ, у 2023 році в електронній системі охорони здоровʼя зафіксовано 176 981 пологи і внесено інформацію про 178 128 дітей.