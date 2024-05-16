Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили процес вироблення дронів для Збройних Сил.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло повідомив Федоров у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк", - повідомив Федоров.

Advertisement

Як повідомляється, урядовці обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення компонентів для БпЛА. Делегації продемонстрували, як виробляють українські FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність.

Більше по темі Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня Зустріч Контактної групи з питань оборони України проходитиме онлайн.

"Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці. Ринок швидко зростає й масштабується, нам потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології", - наголосив міністр цифрової трансформації.

Advertisement

Як зазначив міністр цифрової трансформації, більшість російських танків та бронетехніки знищується українськими дронами.

"Чіткі дії в правильний час. Дякую Ентоні Блінкену, Пенні Прітцкер та Бріджит Брінк за візит і системну непохитну підтримку України", - пояснив Федоров.