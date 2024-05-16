Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили процес вироблення дронів для Збройних Сил.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло повідомив Федоров у Телеграм.

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"Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк", - повідомив Федоров.

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Як повідомляється, урядовці обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення компонентів для БпЛА. Делегації продемонстрували, як виробляють українські FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність.

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Зустріч Контактної групи з питань оборони України проходитиме онлайн.

"Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці. Ринок швидко зростає й масштабується, нам потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології", - наголосив міністр цифрової трансформації.

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Як зазначив міністр цифрової трансформації, більшість російських танків та бронетехніки знищується українськими дронами.

"Чіткі дії в правильний час. Дякую Ентоні Блінкену, Пенні Прітцкер та Бріджит Брінк за візит і системну непохитну підтримку України", - пояснив Федоров.

Візит Блінкена до Києва - що треба знати

Нагадаємо, що 14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Про це повідомляв Укрінорм, цитуючи Зеленського під час зустрічі з Блінкеном у Києві.

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Як пояснив Президент України, він хоче обговорити безпекові гарантії, яким чином команди США та України працюють над ними, а також Саміт миру. Україна потребує участі не лише Сполучених Штатів, а і Президента Байдена й американської допомоги для залучення якомога більше країн до цього саміту.

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