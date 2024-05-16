Збільшення кількості ФОПів пов'язане з податковою оптимізацією та ухиленням від військового обліку.

Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм.

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"З січня по квітень 2024 року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисяч осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис осіб", - повідомив Гетманцев.

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Як зазначив нардеп, новостворені ФОП переважають за кількістю тих, що закрили свій бізнес у 2024 році на 42,5 тисяч осіб.

За словами голови комітету ВР, закритих ФОП найбільше в тих регіонах, де більше відкритих новостворених підприємців. Водончас, скорочення кількості ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством. Так само як і збільшення ФОП відбувається через введення РРО, податкову оптимізацію та ухилення від військового обліку.

"Ніяких див. Ніяких новин. Ніяких сенсацій.Крім тієї, що Україна вже третій рік протистоїть кратно потужнішому ворогу, тримає гривню, фінансову та податкову систему і хай і повільно, але відновлює економіку", - наголосив Гетманцев.