Росіяни у Вовчанську почали розстріл цивільного населення, якому не дали евакуюватися.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Телеграм.

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"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає Клименко, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників, тому росіяни його вбили.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - зазначив міністр внутрішніх справ.