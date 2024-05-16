Росіяни у Вовчанську почали розстріл цивільного населення, якому не дали евакуюватися.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Телеграм.

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"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає Клименко, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників, тому росіяни його вбили.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Нагадаємо, що у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі.

Про це повідомляла пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

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Україна зірвала плани росіян закріпитись у Вовчанську

Російським силам після кількох невдалих спроб наступу на Харківщині не вдалося закріпитись і у Вовчанську.

Про це повідомляв Генштаб ЗСУ у Фейсбук.

Як зазначалося в повідомленні, плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвали ЗСУ. З початку цієї доби підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста і тримають ворога під вогневим контролем. 

На всіх напрямках росіянам не вдалося завоювати територію. 

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