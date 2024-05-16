Для задоволення потреб українців згідно їхніх заяв, поданих за програмою «єВідновлення» (компенсація витрат на ремонти різних категорій і за знищені об’єкти нерухомого майна) уряд України вже перерахував майже 10 млрд грн.

Про це на запит Kyiv Post повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Скільки грошей на «єВідновлення» виділила держава

За інформацією Мінінфраструктури, згідно з Постановою КМУ від 16 травня 2023 р. № 493 для компенсації витрат українців на ремонти житла категорії А (незначні пошкодження) за програмою «єВідновлення» було виділено 4,4 млрд гривень.

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На ремонти категорії Б (значні пошкодження) згідно з Постановою КМУ від 3 листопада 2023 р. № 1145 було виділено 1,5 млрд гривень для надання компенсації для відновлення житлових об’єктів.

Ще 5,8 млрд грн уряд України виділив для компенсації за знищені житлові об’єкти (порядок, затверджений Постановою КМУ від 30 травня 2023 р. № 600).

Скільки подали заявок за програмою «єВідновлення»

У міністерстві повідомили також, що для компенсації витрат на ремонти різної категорії станом на 2 травня 2024 року за програмою «єВідновлення» (порядок згідно з Постановою КМУ від 21 квітня 2023 р. №381) надійшло 87 530 заявок від громадян.

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Для надання компенсації за знищену нерухомість були подані 13 158 заявок.

Скільки грошей на заявки по «єВідновлення» вже перерахували

Міністерство повідомляє, що станом на 2 травня 2024 року 49 368 заявникам для компенсації витрат на ремонти перерахували 4,5 млрд грн.

Для компенсації повністю втраченого житла були реалізовані 2 669 житлових сертифікатів на загальну суму 5,3 млрд грн.

Скільки грошей потрібно на відновлення України

Для відновлення України після російської агресії необхідно виділити 486 мільярдів доларів. Про це свідчить RDNA-3, розповів на початку травня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Передбачається, що на ці потреби будуть, зокрема, спрямовані кошти від реалізації заморожених російських активів. Відомо також, що країни G7 визначаться із позицією щодо заморожених російських активів до саміту «Великої сімки» у червні.

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В Євросоюзі також повідомляли, що Україна зможе скористатися першими коштами від заморожених на території ЄС суверенних активів російського Центробанку вже до літа поточного року.