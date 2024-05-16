Після аналізу ситуації на кордоні з Газою, поблизу Рафаха, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про направлення більшої кількості військ до міста.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

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В Ізраїлі заявили про посилення наступальних дій на Рафах

«Ця операція продовжиться із додатковими силами, які увійдуть (в цей район – ред.). Кілька тунелів у цьому районі були знищені нашими силами, і найближчим часом буде знищено ще більше тунелів», – сказав Галлант у коментарі, наданому його офісом.

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Уночі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула бригаду командос у Рафаху, приєднавшись до бригад «Гіваті» та 401-ї бригади 162-ї дивізії, які перебувають там з початку травня.

«Ця операція буде посилюватися, а ХАМАС – це не та організація, яка може регенерувати себе зараз», – заявив міністр оборони Ізраїлю.

Галлант додав, що наразі угруповання не має резервів, можливості виробляти зброю, запасів, боєприпасів та можливості належним чином лікувати поранених бійців, що означає, що Ізраїль виснажує ХАМАС.

ЦАХАЛ сподівається, що ізраїльський уряд схвалить розширення наступу на Рафах, як це робилося досі поетапно, йдеться у матеріалі.

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ЦАХАЛ узяв під контроль КПП Рафах у секторі Гази

7 травня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль контрольно-пропускного пункту Рафах з боку сектора Гази.

Ізраїльські військові підтвердили, що їх 401-а бронетанкова бригада взяла під контроль КПП Рафах з боку сектору Гази.

Перехід із Єгиптом з тих пір «від’єднаний» від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку окремо взяли під контроль ізраїльські військові під час нічного наступу.

За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три тунелі.

Також під час наступу був підбитий і знищений автомобіль із вибухівкою, який їхав у бік танка Армії оборони. Внаслідок операції жоден ізраїльський військовий не постраждав.

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За даними ЦАХАЛу, протягом ночі військово-повітряні сили завдали ударів по понад 50 об’єктах ХАМАСу в Рафаху.

Ізраїль атакував об'єкти ХАМАСу в Рафаху

У ніч проти 7 травня Ізраїль завдав чергових ударів по цілях у Рафаху за кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. Ізраїльські військові цілеспрямовано атакували позиції ХАМАСу в східній частині Рафаху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів направить перемовників для продовження переговорів про угоду.

Раптова згода бойовиків прийняти угоду була оголошена невдовзі після того, як Ізраїль наказав евакуювати палестинців зі східних районів Рафаху, сигналізуючи про неминучість воєнної операції.

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За даними єгипетських посадовців, йшлося про припинення вогню в кілька етапів, починаючи з обмеженого звільнення заручників і часткового виведення ізраїльських військ із території Гази.

Вони стверджували, що обидві сторони також вестимуть переговори про «постійне затишшя», яке приведе до повного звільнення заручників і масштабнішого виведення військових Ізраїлю.